Комитет Госдумы одобрил проект о повышении пошлин на экспорт бензина

В Правительстве РФ ожидают, что с 2019 года в такой мере необходимости не будет.

Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал поправку, предоставляющую право кабмину повышать в текущем году экспортные пошлины на светлые нефтепродукты, товарный и прямогонный бензин в размере до 90% от пошлины на нефть. По словам замглавы Минфина Ильи Трунина, подобная мера применялась в России в 2011 году.

Как отметил в ходе заседания глава комитета Андрей Макаров, если компании объясняют, что им невыгодно продавать внутри страны, таможенная пошлина позволяет правительству сделать невыгодным экспорт.

Сейчас экспортная пошлина на светлые нефтепродукты, товарный бензин и масла составляет 30% от ставки пошлины на нефть, на прямогонный бензин — 55%.

В кабмине ожидают, что с 2019 года в таком повышении пошлин на экспорт бензина необходимости не будет, так как к тому времени заработает готовящийся сейчас нефтяной налоговый манёвр. Он в свою очередь заключается в снижении экспортных пошлин на нефть при эквивалентном росте НДПИ.