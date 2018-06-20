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Регион
Опубликовано 20 июня 2018, 20:04

Комитет Госдумы одобрил проект о повышении пошлин на экспорт бензина

Фото: &copy;РИА Новости/Валерий Мельников

Фото: ©РИА Новости/Валерий Мельников

В Правительстве РФ ожидают, что с 2019 года в такой мере необходимости не будет.

Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал поправку, предоставляющую право кабмину повышать в текущем году экспортные пошлины на светлые нефтепродукты, товарный и прямогонный бензин в размере до 90% от пошлины на нефть. По словам замглавы Минфина Ильи Трунина, подобная мера применялась в России в 2011 году.

Как отметил в ходе заседания глава комитета Андрей Макаров, если компании объясняют, что им невыгодно продавать внутри страны, таможенная пошлина позволяет правительству сделать невыгодным экспорт.

Сейчас экспортная пошлина на светлые нефтепродукты, товарный бензин и масла составляет 30% от ставки пошлины на нефть, на прямогонный бензин — 55%.

В кабмине ожидают, что с 2019 года в таком повышении пошлин на экспорт бензина необходимости не будет, так как к тому времени заработает готовящийся сейчас нефтяной налоговый манёвр. Он в свою очередь заключается в снижении экспортных пошлин на нефть при эквивалентном росте НДПИ.

Как писал Лайф, ранее ФАС заявила о снижении цен на бензин.

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Майя Селезнёва
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