Вахтанг Кикабидзе предрёк развал России

Актёр рассказал, что был очень рад распаду СССР в 1991 году и даже накрыл праздничный стол по этому поводу.

Грузинский актёр и певец Вахтанг Кикабидзе рассказал в интервью изданию Deutsche Welle о своей ненависти к Советскому Союзу.

По его словам, распад СССР его шокировал, хоть и обрадовал, так как ощущалось, что режим изживает себя.

— Когда ты в этом котле варишься всю жизнь с детства, представить трудно, что такую огромную махину можно так разнести в пух и прах, — сказал он.

Кикабидзе высказал мнение, что Россия может повторить эту судьбу. Также он рассказал, что ненавидит герб Советского Союза, потому что такой символ говорит о плохой жизни в стране.

— Но всё-таки люди друг друга больше уважали в то время, — отметил актёр.

Артист, не появлявшийся в России с момента военного конфликта в Южной Осетии, заявил, что всё же любит страну и навестит её только в том случае, если сменится власть.