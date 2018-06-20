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Опубликовано 20 июня 2018, 18:51

Вахтанг Кикабидзе предрёк развал России

Вахтанг Кикабидзе. Фото &copy; РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Вахтанг Кикабидзе. Фото © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Актёр рассказал, что был очень рад распаду СССР в 1991 году и даже накрыл праздничный стол по этому поводу.

Грузинский актёр и певец Вахтанг Кикабидзе рассказал в интервью изданию Deutsche Welle о своей ненависти к Советскому Союзу.

По его словам, распад СССР его шокировал, хоть и обрадовал, так как ощущалось, что режим изживает себя.

— Когда ты в этом котле варишься всю жизнь с детства, представить трудно, что такую огромную махину можно так разнести в пух и прах, — сказал он.

Кикабидзе высказал мнение, что Россия может повторить эту судьбу. Также он рассказал, что ненавидит герб Советского Союза, потому что такой символ говорит о плохой жизни в стране.

— Но всё-таки люди друг друга больше уважали в то время, — отметил актёр.

Артист, не появлявшийся в России с момента военного конфликта в Южной Осетии, заявил, что всё же любит страну и навестит её только в том случае, если сменится власть.

— Я очень люблю эту страну. Там умеют слушать песни, смотреть кино, — сказал актёр.

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Константин Агапов
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