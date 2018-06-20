Вахтанг Кикабидзе предрёк развал России
Вахтанг Кикабидзе. Фото © РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Актёр рассказал, что был очень рад распаду СССР в 1991 году и даже накрыл праздничный стол по этому поводу.
Грузинский актёр и певец Вахтанг Кикабидзе рассказал в интервью изданию Deutsche Welle о своей ненависти к Советскому Союзу.
По его словам, распад СССР его шокировал, хоть и обрадовал, так как ощущалось, что режим изживает себя.
— Когда ты в этом котле варишься всю жизнь с детства, представить трудно, что такую огромную махину можно так разнести в пух и прах, — сказал он.
Кикабидзе высказал мнение, что Россия может повторить эту судьбу. Также он рассказал, что ненавидит герб Советского Союза, потому что такой символ говорит о плохой жизни в стране.
— Но всё-таки люди друг друга больше уважали в то время, — отметил актёр.
Артист, не появлявшийся в России с момента военного конфликта в Южной Осетии, заявил, что всё же любит страну и навестит её только в том случае, если сменится власть.
— Я очень люблю эту страну. Там умеют слушать песни, смотреть кино, — сказал актёр.