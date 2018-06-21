"Годы набрал, мудрости — нет". Пушков ответил Кикабидзе на мнение о распаде СССР

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал высказывание Вахтанга Кикабидзе о том, что тот обрадовался распаду СССР в 1991 году. По мнению сенатора, Кикабидзе стал тем, кто он есть, только благодаря Советскому Союзу.

— Кикабидзе стал, кем он есть, только благодаря СССР. Иначе был бы он малоизвестным певцом с окраины Европы. Годы он набрал, мудрости — нет, — написал Алексей Пушков в "Твиттере".

Ранее Вахтанг Кикабидзе в интервью немецкому изданию Deutsche Welle заявил, что распад СССР его шокировал, хоть и обрадовал, так как ощущалось, что режим изживает себя. Вместе с этим актёр рассказал, что ненавидит герб Советского Союза как символ плохой жизни.