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Регион
Опубликовано 21 июня 2018, 10:15

Бывший сотрудник Sony обвинил компанию в жадности

Фото &copy; Pexels

Фото © Pexels

Теперь мы знаем причину, из-за которой владельцы PlayStation 4 не могут играть с покупателями других консолей.

Информацией поделился бывший руководитель Sony Online Entertainment Джон Смедли. По его словам, дело в жадности компании.

Смедли заявил, что, когда он работал в Sony, разрешать играть с обладателями приставок-конкурентов не хотели только из-за денег. Японской фирме якобы не нравится делиться и упускать шанс на любую прибыль, добавил Смедли.

Смедли призывает геймеров и дальше требовать от Sony возможности играть на любой платформе с друзьями. Он считает, что на компанию стоит оказывать давление.

Напомним, что владельцы PlayStation 4 до сих пор не могут проходить игры совместно с владельцами других консолей и ПК.

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Сергей Сурепин
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