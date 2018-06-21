Бывший сотрудник Sony обвинил компанию в жадности

Теперь мы знаем причину, из-за которой владельцы PlayStation 4 не могут играть с покупателями других консолей.

Информацией поделился бывший руководитель Sony Online Entertainment Джон Смедли. По его словам, дело в жадности компании.

Смедли заявил, что, когда он работал в Sony, разрешать играть с обладателями приставок-конкурентов не хотели только из-за денег. Японской фирме якобы не нравится делиться и упускать шанс на любую прибыль, добавил Смедли.

Смедли призывает геймеров и дальше требовать от Sony возможности играть на любой платформе с друзьями. Он считает, что на компанию стоит оказывать давление.