В Госдуме предложили давать сердечникам выходные в жару

Отмечается, что болезнь сердца и инсульт признаны самыми частыми причинами смертности среди населения как в России, так и во всём мире.

В Госдуме предлагают обязать работодателей давать людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями выходные в жаркую погоду. С таким предложением выступил депутат от ЛДПР Василий Власов, направив соответствующие письма главе Минтруда Максиму Топилину и главе Минздрава Веронике Скворцовой.

— В результате глобального изменения климата лето на территории РФ проходит всё с более частыми аномально жаркими днями, — приводит слова Власова РИА "Новости". — Осуществление трудовой деятельности лицами с сердечно-сосудистыми заболеваниями в такой период наносит существенный вред их здоровью.

Депутат отмечает, что выходные сердечникам, согласно его предложению, должны предоставлять в дни со значительным превышением средней температуры в определённом месяце и регионе. При этом он подчеркнул, что заболевания сердечно-сосудистой системы могут обостряться в зависимости от таких факторов, как курение, повышенная магнитная активность и жаркая погода.