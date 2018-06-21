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Опубликовано 21 июня 2018, 10:00

Продюсер "Трансформеров" работает над сольным фильмом про Оптимуса Прайма

Кадр фильма "Трансформеры"/ &copy; Кинопоиск

Кадр фильма "Трансформеры"/ © Кинопоиск

Теперь фокус блокбастер-франшизы планируют перенести на главных автоботов вселенной.

Продюсер Лоренцо Ди Бонавентура рассказал, как студия Paramount планирует развивать франшизу дальше. Лоренцо работал над фильмами серии "Трансформеры" с самой первой картины.

В декабре уже выходит лента про Бамблби. Этот фильм станет первым, который снимет не Майкл Бэй. После этого, по словам Ди Бонавентуры, студия приступит к производству фильма про Оптимуса Прайма.

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Сергей Сурепин
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