Продюсер "Трансформеров" работает над сольным фильмом про Оптимуса Прайма
Кадр фильма "Трансформеры"/ © Кинопоиск
Теперь фокус блокбастер-франшизы планируют перенести на главных автоботов вселенной.
Продюсер Лоренцо Ди Бонавентура рассказал, как студия Paramount планирует развивать франшизу дальше. Лоренцо работал над фильмами серии "Трансформеры" с самой первой картины.
В декабре уже выходит лента про Бамблби. Этот фильм станет первым, который снимет не Майкл Бэй. После этого, по словам Ди Бонавентуры, студия приступит к производству фильма про Оптимуса Прайма.