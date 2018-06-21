Продюсер "Трансформеров" работает над сольным фильмом про Оптимуса Прайма

Продюсер Лоренцо Ди Бонавентура рассказал , как студия Paramount планирует развивать франшизу дальше. Лоренцо работал над фильмами серии "Трансформеры" с самой первой картины.

В декабре уже выходит лента про Бамблби. Этот фильм станет первым, который снимет не Майкл Бэй. После этого, по словам Ди Бонавентуры, студия приступит к производству фильма про Оптимуса Прайма.