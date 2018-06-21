Геймеры получили возможность узнать, сколько денег они потратили на игры

Теперь поклонники видеоигр смогут подсчитать, насколько сильно по карману бьют сезонные распродажи Steam.

Компания Valve добавила в сервис цифровой дистрибуции Steam инструмент под названием External Funds Used ("Использованные внешние средства"). Он показывает геймерам, сколько денег они потратили за всё время использования платформы.

Сервис External Funds Used учитывает деньги, потраченные напрямую в Steam, и не принимает во внимание коды погашения. Чтобы проверить, достаточно просто зайти в свой профиль — тогда и появится общая сумма, конвертированная в американские доллары, вместе с датой последней совершённой транзакции.