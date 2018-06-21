Sony перевыпустит популярные игры для PlayStation 4 по сниженным ценам

Новая коллекция включает в себя не только эксклюзивные игры, но и проекты сторонних компаний.

Компания Sony официально объявила о появлении серии "Хиты PlayStation". В рамках неё будут перевыпущены самые популярные игры для PlayStation 4 последних лет.

Игры получат новое оформление. Их стоимость при этом будет снижена — магазины будут продавать копии по цене от 1190 рублей.

В новую подборку войдут игры Bloodborne, Driveclub, inFamous: Second Son, Killzone: Shadow Fall, The Last of Us, LittleBigPlanet 3, Ratchet and Clank и Uncharted 4: A Thief's End. Вместе с этим компания планирует выпускать Yakuza Zero, Watch_Dogs, Assassin's Creed IV Black Flag, Mortal Kombat X, Rayman Legends, Batman: Arkham Knight.