Сталинград появится в игре Call of Duty: WWII
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Геймеры получат доступ к нему с выходом третьего дополнения под названием United Front.
Компания Activision анонсировала новый набор карт для Call of Duty: WWII. Дополнение получило название United Front.
Новый набор включает в себя три зоны для стандартных мультиплеерных сражений и одну миссию для режима "Война". Вместе с этим в игре появится карта "Сталинград", на которой развернутся действия одного из самых выдающихся сражений Второй мировой войны.
Новое дополнение выйдет 26 июня.