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Опубликовано 21 июня 2018, 09:15

Сталинград появится в игре Call of Duty: WWII

Фото &copy; Activision

Фото © Activision

Геймеры получат доступ к нему с выходом третьего дополнения под названием United Front.

Компания Activision анонсировала новый набор карт для Call of Duty: WWII. Дополнение получило название United Front.

Новый набор включает в себя три зоны для стандартных мультиплеерных сражений и одну миссию для режима "Война". Вместе с этим в игре появится карта "Сталинград", на которой развернутся действия одного из самых выдающихся сражений Второй мировой войны.

Новое дополнение выйдет 26 июня.

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Сергей Сурепин
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