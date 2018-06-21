В настоящий момент власти этой страны выступают против лутбоксов как азартных игр.

Пользователи Steam из Нидерландов рассказали, что теперь в Steam не работает возможность обмена и продажи предметов. Геймеры сообщили, что обмениваться предметами теперь нельзя в Counter-Strike: Global Offensive и Dota 2.

Это связано с тем, что Правительство Нидерландов запретило обмениваться предметами в популярных играх. Таким образом власти выступают против лутбоксов как азартных игр.