Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 21 июня 2018, 09:05

Правительство Нидерландов запретило обмениваться предметами в популярных играх

Фото &copy; Valve

Фото © Valve

В настоящий момент власти этой страны выступают против лутбоксов как азартных игр.

Пользователи Steam из Нидерландов рассказали, что теперь в Steam не работает возможность обмена и продажи предметов. Геймеры сообщили, что обмениваться предметами теперь нельзя в Counter-Strike: Global Offensive и Dota 2.

Это связано с тем, что Правительство Нидерландов запретило обмениваться предметами в популярных играх. Таким образом власти выступают против лутбоксов как азартных игр.

По словам разработчиков, Голландское игорное управление пригрозило им судом в связи с наличием в их играх "лутбоксов, нарушающих Акт о ставках и азартных играх".

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • нидерланды
  • steam
  • valve
  • Наука и технологии
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar