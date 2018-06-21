Правительство Нидерландов запретило обмениваться предметами в популярных играх
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В настоящий момент власти этой страны выступают против лутбоксов как азартных игр.
Пользователи Steam из Нидерландов рассказали, что теперь в Steam не работает возможность обмена и продажи предметов. Геймеры сообщили, что обмениваться предметами теперь нельзя в Counter-Strike: Global Offensive и Dota 2.
Это связано с тем, что Правительство Нидерландов запретило обмениваться предметами в популярных играх. Таким образом власти выступают против лутбоксов как азартных игр.
По словам разработчиков, Голландское игорное управление пригрозило им судом в связи с наличием в их играх "лутбоксов, нарушающих Акт о ставках и азартных играх".