Госдума поддержала увеличение расходов ПФР на 92 миллиарда рублей

Отмечается, что дефицит бюджета фонда составит 265,5 миллиарда рублей. Его планируется восполнить за счёт не использованных в 2017 году средств.

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об изменении параметров бюджета Пенсионного фонда РФ на 2018 год, который предусматривает увеличение расходов ПФР на 92 миллиарда рублей.

В соответствии с ним доходы фонда на 2018 год составят 8,266 триллиона рублей (8,4% ВВП), что на 66,8 миллиарда рублей ниже утверждённого показателя. Расходы ПФР планируется увеличить на 92,2 миллиарда рублей, до 8,532 триллиона рублей (8,7% ВВП).

Дефицит бюджета фонда с учётом принятых поправок повысится на 158,9 миллиарда рублей и составит 265,5 миллиарда рублей (0,3% к ВВП). Его планируется восполнить за счёт не использованных в 2017 году средств.