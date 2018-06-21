Госдума одобрила закон, приравнивающий день в СИЗО к полутора дням в колонии

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект, который приравнивает один день в СИЗО к полутора дням в исправительной колонии общего режима.

Добавим, что документ при этом не распространяется на заключённых, которые лишены свободы за особо тяжкие преступления и террористическую деятельность.