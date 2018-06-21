Госдума одобрила закон, приравнивающий день в СИЗО к полутора дням в колонии
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Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект, который приравнивает один день в СИЗО к полутора дням в исправительной колонии общего режима.
Добавим, что документ при этом не распространяется на заключённых, которые лишены свободы за особо тяжкие преступления и террористическую деятельность.
Один из авторов закона Павел Крашенинников отмечал, что этот законопроект затронет более ста тысяч осуждённых.