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Регион
Опубликовано 21 июня 2018, 13:29

Госдума одобрила закон, приравнивающий день в СИЗО к полутора дням в колонии

Фото: &copy; РИА Новости/Владимир Песня

Фото: © РИА Новости/Владимир Песня

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект, который приравнивает один день в СИЗО к полутора дням в исправительной колонии общего режима.

Добавим, что документ при этом не распространяется на заключённых, которые лишены свободы за особо тяжкие преступления и террористическую деятельность.

Один из авторов закона Павел Крашенинников отмечал, что этот законопроект затронет более ста тысяч осуждённых.

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Янковская Ольга
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