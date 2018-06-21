НАТО уничтожит советское оружие на территории Черногории
Флаг НАТО. Фото: © РИА Новости/Алексей Витвицкий
Будут уничтожены морские мины, торпеды и противокорабельные ракетные боеголовки производства СССР.
В НАТО приняли решение уничтожить советское вооружение, находящееся на территории Черногории. Об этом сообщает RT со ссылкой на тендер агентства технического обеспечения и снабжения альянса.
Речь идёт о морских минах, торпедах и боеголовках от противокорабельных ракет. Североатлантический альянс планирует вывезти их из страны и после этого уничтожить.
Цель данного проекта состоит в том, чтобы "ни одно взрывчатое вещество или материал не были вновь использованы по своему назначению".
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что НАТО резко усилило войска у границ России.