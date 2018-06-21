НАТО уничтожит советское оружие на территории Черногории

Будут уничтожены морские мины, торпеды и противокорабельные ракетные боеголовки производства СССР.

В НАТО приняли решение уничтожить советское вооружение, находящееся на территории Черногории. Об этом сообщает RT со ссылкой на тендер агентства технического обеспечения и снабжения альянса.

Речь идёт о морских минах, торпедах и боеголовках от противокорабельных ракет. Североатлантический альянс планирует вывезти их из страны и после этого уничтожить.

Цель данного проекта состоит в том, чтобы "ни одно взрывчатое вещество или материал не были вновь использованы по своему назначению".