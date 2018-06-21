Не так поняли. Кикабидзе отказался от критики в адрес СССР

Актёр также заявил, что сделал себя сам и за свою славу благодарить никого не собирается.

Грузинский актёр Вахтанг Кикабидзе объяснил своё заявление о ненависти к Советскому Союзу, вызвавшее широкий общественный резонанс. Артист отметил, что его слова неверно интерпретировали, так как ранее в интервью немецкому изданию Deutsche Welle он говорил о нелюбви к гербу СССР.

— Не к СССР ненависть, вообще слово очень плохое. Мне не нравился герб Советского Союза, — приводит его слова радиостанция "Говорит Москва". — Это самое бездарное произведение, которое существует на полотне. При чём тут люди, живущие в СССР.

Отметим, в интервью Кикабидзе также заявил, что распад СССР его шокировал, но обрадовал, так как ощущалось, что режим изживает себя. Слова актёра подвергли критике, отмечая, что известность он получил именно в Советском Союзе. В ответ на это артист заявил, что сделал себя сам.

— По поводу того, кем я стал, я не собираюсь никого благодарить. Это я сам себя сделал. Неправильная это интерпретация, — заявил Кикабидзе.