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Регион
Опубликовано 21 июня 2018, 12:07

Не так поняли. Кикабидзе отказался от критики в адрес СССР

Вахтанг Кикабидзе. Фото: &copy;РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Вахтанг Кикабидзе. Фото: ©РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Актёр также заявил, что сделал себя сам и за свою славу благодарить никого не собирается.

Грузинский актёр Вахтанг Кикабидзе объяснил своё заявление о ненависти к Советскому Союзу, вызвавшее широкий общественный резонанс. Артист отметил, что его слова неверно интерпретировали, так как ранее в интервью немецкому изданию Deutsche Welle он говорил о нелюбви к гербу СССР.

— Не к СССР ненависть, вообще слово очень плохое. Мне не нравился герб Советского Союза, — приводит его слова радиостанция "Говорит Москва". — Это самое бездарное произведение, которое существует на полотне. При чём тут люди, живущие в СССР.

Отметим, в интервью Кикабидзе также заявил, что распад СССР его шокировал, но обрадовал, так как ощущалось, что режим изживает себя. Слова актёра подвергли критике, отмечая, что известность он получил именно в Советском Союзе. В ответ на это артист заявил, что сделал себя сам.

— По поводу того, кем я стал, я не собираюсь никого благодарить. Это я сам себя сделал. Неправильная это интерпретация, — заявил Кикабидзе.

Как писал Лайф, ранее заявление актёра прокомментировал сенатор Алексей Пушков, отметив, что Кикабидзе "годы набрал, мудрости — нет".

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Майя Селезнёва
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