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Регион
Опубликовано 21 июня 2018, 12:26

Новые спин-оффы "Звёздных войн" оказались под угрозой

Фото: &copy; kinopoisk.ru

Фото: © kinopoisk.ru

Причиной этого стал прокатный провал нового фильма про Хана Соло. Скорее всего, Оби-Ван Кеноби не получит собственную ленту.

В сети появилась информация, что компания Disney больше не работает с командой, которая занималась сольным фильмом про Оби-Вана Кеноби. Вместе с этим заморожен был спин-офф о Бобе Фетте, который должен был снимать постановщик "Логана" Джеймс Мэнголд.

Также стало известно, что в ближайшее время студия сфокусируется на девятом эпизоде "Звёздных войн", которым занимается Джей Джей Абрамс. Вместе с этим Disney будет работать над серией фильмов от от Райана Джонсона и шоураннеров "Игры престолов".

Заморозка проектов произошла из-за провала нового фильма про Хана Соло. Лента собрала в мировом прокате только 340 миллионов долларов.

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Сергей Сурепин
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