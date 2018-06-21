Новые спин-оффы "Звёздных войн" оказались под угрозой

Причиной этого стал прокатный провал нового фильма про Хана Соло. Скорее всего, Оби-Ван Кеноби не получит собственную ленту.

В сети появилась информация, что компания Disney больше не работает с командой, которая занималась сольным фильмом про Оби-Вана Кеноби. Вместе с этим заморожен был спин-офф о Бобе Фетте, который должен был снимать постановщик "Логана" Джеймс Мэнголд.

Также стало известно, что в ближайшее время студия сфокусируется на девятом эпизоде "Звёздных войн", которым занимается Джей Джей Абрамс. Вместе с этим Disney будет работать над серией фильмов от от Райана Джонсона и шоураннеров "Игры престолов".