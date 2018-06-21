Отец и сын избили соперника по ловле покемонов в Pokemon Go
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Игра уже утратила популярность, но ожесточённые сражения за карманных монстров продолжаются даже сейчас.
В американском городе Сент-Луис произошло нападение, связанное с игрой Pokemon Go. Отец и его взрослый сын напали в парке на мужчину, который также ловил покемонов.
Оказалось, что молодой человек угрожал их лидерству в виртуальном тренажёрном мире. Геймеры напали на своего оппонента и избили его. По словам свидетелей, один из нападавших держал жертву, а второй избивал его.
В итоге мужчина получил травму пальца, также ему повредили глаз. После избиения жертву бросили в озеро. Теперь отцу и сыну грозят судебное разбирательство и реальный срок.