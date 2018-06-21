Отец и сын избили соперника по ловле покемонов в Pokemon Go

Игра уже утратила популярность, но ожесточённые сражения за карманных монстров продолжаются даже сейчас.

В американском городе Сент-Луис произошло нападение, связанное с игрой Pokemon Go. Отец и его взрослый сын напали в парке на мужчину, который также ловил покемонов.

Оказалось, что молодой человек угрожал их лидерству в виртуальном тренажёрном мире. Геймеры напали на своего оппонента и избили его. По словам свидетелей, один из нападавших держал жертву, а второй избивал его.