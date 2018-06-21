"Ломали рёбра в очереди за сосисками". Лоза поддержал претензии Кикабидзе к СССР

Автор шлягера "Мой плот" поделился своими воспоминаниями о том времени, когда его семья "ездила на "запорожце" и не могла себе ничего позволить".

Певец и композитор Юрий Лоза согласен с критикой Вахтанга Кикабидзе в адрес Советского Союза. Об этом он рассказал в интервью НСН. Автор шлягера про плот назвал этот период в истории неоднозначным явлением, в котором всё было не так радужно.

— СССР — это не та лубочная картинка, которую пытаются нарисовать некоторые люди, — рассуждает Лоза. — Моей знакомой, например, сломали два ребра в очереди за сосисками. Я сам стоял в очереди за белым хлебом. Мой отец получал копейки, мы ездили на горбатом "запорожце" и не могли себе ничего позволить. Так что в Союзе много было плохого. Один помнит одно, а другой — другое.

При этом музыкант заявил, что "Кикабидзе — нормальный мужик" и журналисты привязываются к нему напрасно.

— Были люди, которым в Советском Союзе было очень хорошо, и те, кому было очень плохо. Ему, наверное, было лучше, чем другим. Но он говорит вообще об СССР, а не только о своей биографии, — добавил он.

Как ранее сообщал Лайф, Вахтанг Кикабидзе в интервью немецкому изданию Deutsche Welle заявил, что распад СССР его шокировал и обрадовал, а также признался, что ненавидит герб Советского Союза как символ плохой жизни.

Заявление актёра раскритиковал сенатор Алексей Пушков, отметив, что Кикабидзе "годы набрал, мудрости — нет".