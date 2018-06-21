Омбудсмен заявила, что Порошенко позволил Москальковой посетить Украину

Президент Украины Пётр Порошенко принял решение позволить уполномоченному по правам человека РФ Татьяне Москальковой въезд на территорию страны. Об этом заявила украинский омбудсмен Людмила Денисова в эфире местного телеканала.

— У Москальковой снят запрет на въезд на Украину, который был из-за того, что она нарушала порядок въезда в Крым, — сказала Денисова. — Теперь запрет снят и она может беспрецедентно приезжать на Украину.