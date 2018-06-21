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Регион
Опубликовано 21 июня 2018, 20:27

Омбудсмен заявила, что Порошенко позволил Москальковой посетить Украину

Татьяна Москалькова.&nbsp;Фото: &copy;&nbsp;kremlin.ru

Татьяна Москалькова. Фото: © kremlin.ru

Президент Украины Пётр Порошенко принял решение позволить уполномоченному по правам человека РФ Татьяне Москальковой въезд на территорию страны. Об этом заявила украинский омбудсмен Людмила Денисова в эфире местного телеканала.

— У Москальковой снят запрет на въезд на Украину, который был из-за того, что она нарушала порядок въезда в Крым, — сказала Денисова. — Теперь запрет снят и она может беспрецедентно приезжать на Украину.

По словам украинского омбудсмена, она лично просила Петра Порошенко снять этот запрет.

Вопрос о содержании заключённых в тюрьмах обсуждали сегодня президент РФ Владимир Путин и лидер Украины Пётр Порошенко в ходе телефонного разговора.

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Андрей Григорьев
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