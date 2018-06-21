Омбудсмен заявила, что Порошенко позволил Москальковой посетить Украину
Татьяна Москалькова. Фото: © kremlin.ru
Президент Украины Пётр Порошенко принял решение позволить уполномоченному по правам человека РФ Татьяне Москальковой въезд на территорию страны. Об этом заявила украинский омбудсмен Людмила Денисова в эфире местного телеканала.
— У Москальковой снят запрет на въезд на Украину, который был из-за того, что она нарушала порядок въезда в Крым, — сказала Денисова. — Теперь запрет снят и она может беспрецедентно приезжать на Украину.
По словам украинского омбудсмена, она лично просила Петра Порошенко снять этот запрет.
Вопрос о содержании заключённых в тюрьмах обсуждали сегодня президент РФ Владимир Путин и лидер Украины Пётр Порошенко в ходе телефонного разговора.