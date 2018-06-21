В Госдуме ответили украинскому генералу, мечтающему "достать ракетами" Москву

Военачальнику напомнили о развитии российских систем ПРО и о том, что российская столица окружена тройным кольцом обороны.

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал слова бывшего замглавы Генштаба ВСУ генерал-лейтенанта Игоря Романенко о том, что Киев должен построить ракеты, способные достичь Москвы и Петербурга.

По словам парламентария, на создание подобного оружия требуются миллиарды долларов и наличие школы специалистов, поэтому Незалежной вряд ли самостоятельно с этим справиться. Белик отметил также, что надежды на помощь западных партнёров Украине, у которой базовые принципы существования — неонацизм и желание обогатиться любым путём, невелики.

Депутат напомнил украинскому военачальнику о развитии российских систем ПРО, в связи с чем даже при наличии ракет достаточной дальности Киев вряд ли преуспеет.

— Возможно, генерал Романенко, когда учился в военной академии, пропустил те занятия, где рассказывали о системах ПРО и ПВО, а также о том, что Москва, как и все мегаполисы, окружена тройным кольцом обороны, — отметил парламентарий в беседе с RT.