В Госдуме ответили украинскому генералу, мечтающему "достать ракетами" Москву
Российские зенитные ракетные комплексы С-400. Фото: © РИА Новости / Сергей Мальгавко
Военачальнику напомнили о развитии российских систем ПРО и о том, что российская столица окружена тройным кольцом обороны.
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал слова бывшего замглавы Генштаба ВСУ генерал-лейтенанта Игоря Романенко о том, что Киев должен построить ракеты, способные достичь Москвы и Петербурга.
По словам парламентария, на создание подобного оружия требуются миллиарды долларов и наличие школы специалистов, поэтому Незалежной вряд ли самостоятельно с этим справиться. Белик отметил также, что надежды на помощь западных партнёров Украине, у которой базовые принципы существования — неонацизм и желание обогатиться любым путём, невелики.
Депутат напомнил украинскому военачальнику о развитии российских систем ПРО, в связи с чем даже при наличии ракет достаточной дальности Киев вряд ли преуспеет.
— Возможно, генерал Романенко, когда учился в военной академии, пропустил те занятия, где рассказывали о системах ПРО и ПВО, а также о том, что Москва, как и все мегаполисы, окружена тройным кольцом обороны, — отметил парламентарий в беседе с RT.
Как ранее писал Лайф, украинский генерал-лейтенант Игорь Романенко призвал создать ракеты дальностью в нескольких тысяч километров, чтобы они смогли "достать" до Москвы и Санкт-Петербурга.