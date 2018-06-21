Россиянам разрешат самим выбирать дату свадьбы

В настоящее время регистрация брака производится через месяц после дня подачи заявления в ЗАГС.

В Госдуму внесён законопроект, который предлагает дать возможность россиянам самим выбирать дату и время регистрации брака, но не ранее месяца и не позднее 12 месяцев со дня подачи заявления. Об этом говорится в базе данных нижней палаты парламента.

Авторы инициативы заявили, что нынешний порядок бракосочетания приводит к затруднениям гибкого регулирования работы загсов, а также к невозможности молодожёнов удобным для них образом выбирать дату и время свадьбы.

Кроме того, в законопроекте говорится о том, что нововведения помогут избежать коррупционную составляющую в процессе регистрации — многие пытаются выбрать удобную для себя дату, обходя существующее правило.