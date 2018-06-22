Свыше 200 мигрантов утонули за последние несколько дней у побережья Ливии

В 2015 году из-за обострения ситуации в ряде стран Ближнего Востока и Северной Африки резко возросло число беженцев, стремящихся переправиться в Европу.

В результате произошедших за последние несколько дней кораблекрушений у берегов Ливии погибло около 220 мигрантов, говорится в сообщении Управления Верховного комиссара ООН.

УВКБ призвало мировое сообщество активизировать спасательные операции в морском пространстве. Принимающим странам поручено предоставить "альтернативные пути для беженцев в Ливии, пытающихся пересечь море".