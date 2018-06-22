Свыше 200 мигрантов утонули за последние несколько дней у побережья Ливии
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В 2015 году из-за обострения ситуации в ряде стран Ближнего Востока и Северной Африки резко возросло число беженцев, стремящихся переправиться в Европу.
В результате произошедших за последние несколько дней кораблекрушений у берегов Ливии погибло около 220 мигрантов, говорится в сообщении Управления Верховного комиссара ООН.
УВКБ призвало мировое сообщество активизировать спасательные операции в морском пространстве. Принимающим странам поручено предоставить "альтернативные пути для беженцев в Ливии, пытающихся пересечь море".
Число утонувших в Средиземном море мигрантов с начала 2018 года превысило 1000 человек. Согласно данным Международной организации по миграционному контролю, с 1 января в страны Европы, в основном в Италию, по морю прибыло свыше 40 тысяч человек.