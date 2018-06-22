Конференция Microsoft стала самой популярной трансляцией в истории Twitch

Фирма GitHyp сообщила, что компании Microsoft удалось не только удержать первое место по количеству зрителей своей конференции в рамках Е3 2018 на Twitch второй год подряд, но ещё и поставить новый исторический рекорд. Презентацию американской корпорации одновременно смотрели 1,7 миллиона человек.