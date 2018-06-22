Конференция Microsoft стала самой популярной трансляцией в истории Twitch
Фото: © Casey Rodgers/Invision for Microsoft/AP Images
Организаторы самой крупной игровой выставки Е3 2018 решили подвести итоги прошедшего мероприятия.
Фирма GitHyp сообщила, что компании Microsoft удалось не только удержать первое место по количеству зрителей своей конференции в рамках Е3 2018 на Twitch второй год подряд, но ещё и поставить новый исторический рекорд. Презентацию американской корпорации одновременно смотрели 1,7 миллиона человек.
Трансляция конференции Microsoft оказалась даже популярнее стрима турнира по Fortnite. Киберспортивному мероприятию удалось привлечь к себе 1,6 миллиона зрителей.
Что же касается других компаний, то конференцию Ubisoft смотрели 1,6 миллиона человек, Sony — 1,5 миллиона человек, Bethesda — 964 тысячи зрителей, Nintendo —679 тысяч зрителей.