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Регион
Опубликовано 22 июня 2018, 08:34

Конференция Microsoft стала самой популярной трансляцией в истории Twitch

Фото: &copy;&nbsp;Casey Rodgers/Invision for Microsoft/AP Images

Фото: © Casey Rodgers/Invision for Microsoft/AP Images

Организаторы самой крупной игровой выставки Е3 2018 решили подвести итоги прошедшего мероприятия.

Фирма GitHyp сообщила, что компании Microsoft удалось не только удержать первое место по количеству зрителей своей конференции в рамках Е3 2018 на Twitch второй год подряд, но ещё и поставить новый исторический рекорд. Презентацию американской корпорации одновременно смотрели 1,7 миллиона человек.

Трансляция конференции Microsoft оказалась даже популярнее стрима турнира по Fortnite. Киберспортивному мероприятию удалось привлечь к себе 1,6 миллиона зрителей.

Что же касается других компаний, то конференцию Ubisoft смотрели 1,6 миллиона человек, Sony — 1,5 миллиона человек, Bethesda — 964 тысячи зрителей, Nintendo —679 тысяч зрителей.

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Сергей Сурепин
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