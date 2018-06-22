Twitter назвал самые обсуждаемые игры E3 2018
Фото: © Public Domain Pictures
На первых местах оказались японские игры. Также чаще всего геймеры обсуждали компанию Nintendo.
Администрация "Твиттера" подвела итоги крупнейшей игровой выставки Е3 2018. В целом за время мероприятия в социальной сети появилось около 15 миллионов записей, связанных с этим событием.
Об играх говорили почти в два раза больше, чем в течение недели перед E3. Пик обсуждения пришёлся на конференцию Nintendo — более 890 тысяч публикаций. На втором месте оказалась Microsoft и презентация Xbox, а Sony с PlayStation заняли лишь пятую позицию.
Чаще всего геймеры обсуждали игру Super Smash Bros. Ultimate. Следом идут Kingdom Hearts 3, Fallout 76, The Last of Us 2 и Death Stranding.