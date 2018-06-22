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Опубликовано 22 июня 2018, 08:44

Twitter назвал самые обсуждаемые игры E3 2018

Фото:&nbsp;&copy;&nbsp;Public Domain Pictures

Фото: © Public Domain Pictures

На первых местах оказались японские игры. Также чаще всего геймеры обсуждали компанию Nintendo.

Администрация "Твиттера" подвела итоги крупнейшей игровой выставки Е3 2018. В целом за время мероприятия в социальной сети появилось около 15 миллионов записей, связанных с этим событием.

Об играх говорили почти в два раза больше, чем в течение недели перед E3. Пик обсуждения пришёлся на конференцию Nintendo — более 890 тысяч публикаций. На втором месте оказалась Microsoft и презентация Xbox, а Sony с PlayStation заняли лишь пятую позицию.

Чаще всего геймеры обсуждали игру Super Smash Bros. Ultimate. Следом идут Kingdom Hearts 3, Fallout 76, The Last of Us 2 и Death Stranding.

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Сергей Сурепин
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