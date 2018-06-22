Twitter назвал самые обсуждаемые игры E3 2018

Администрация "Твиттера" подвела итоги крупнейшей игровой выставки Е3 2018. В целом за время мероприятия в социальной сети появилось около 15 миллионов записей, связанных с этим событием.

Об играх говорили почти в два раза больше, чем в течение недели перед E3. Пик обсуждения пришёлся на конференцию Nintendo — более 890 тысяч публикаций. На втором месте оказалась Microsoft и презентация Xbox, а Sony с PlayStation заняли лишь пятую позицию.