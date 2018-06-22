Москалькова заявила, что ждёт от омбудсмена Украины согласования своего визита

Российский омбудсмен отметила, что не собирается ехать на Украину ради "демарша или пиара".

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что ждёт от украинской коллеги Людмилы Денисовой согласования своего визита, чтобы посетить арестованного руководителя РИА "Новости-Украина" Кирилла Вышинского.

По словам российского омбудсмена, ехать на Украину ради "демарша или пиара" она не собирается.

Москалькова также отметила, что Денисова может принять решение о помощи омбудсмену из России в посещении самостоятельно, без согласования должностных лиц пенитенциарной системы. По крайней мере сделать так позволяет украинское законодательство.