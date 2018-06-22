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Регион
Опубликовано 22 июня 2018, 12:47

Москалькова заявила, что ждёт от омбудсмена Украины согласования своего визита

Фото: &copy; РИА Новости/Григорий Сысоев

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Российский омбудсмен отметила, что не собирается ехать на Украину ради "демарша или пиара".

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что ждёт от украинской коллеги Людмилы Денисовой согласования своего визита, чтобы посетить арестованного руководителя РИА "Новости-Украина" Кирилла Вышинского.

По словам российского омбудсмена, ехать на Украину ради "демарша или пиара" она не собирается.

Москалькова также отметила, что Денисова может принять решение о помощи омбудсмену из России в посещении самостоятельно, без согласования должностных лиц пенитенциарной системы. По крайней мере сделать так позволяет украинское законодательство.

9 июня в ходе телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Петром Порошенко была достигнута договорённость о посещении уполномоченного по правам человека обеих стран российских граждан, которые находятся в заключении на Украине, и украинских — в России.

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Александр Юнашев
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