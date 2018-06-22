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Регион
Опубликовано 22 июня 2018, 13:27

Анна Кузнецова переназначена на пост детского омбудсмена

Фото: &copy; L!FE/Александра Ходонова

Фото: © L!FE/Александра Ходонова

Президент Владимир Путин переназначил Анну Кузнецову уполномоченным по правам ребёнка в РФ. Соответствующий указ опубликован в пятницу на сайте Кремля.

Кузнецова заняла должность детского омбудсмена с 9 сентября 2016 года, сменив на этом посту Павла Астахова. В 2008–2010 годах была учредительницей общественной организации "Благовест", в 2011 году основала и возглавила фонд "Покров", оказывающий помощь многодетным и малоимущим семьям. Весной 2015 года возглавила созданную при Общественной палате РФ Ассоциацию организаций по защите семьи.

Замужем за священником, воспитывает шестерых детей.

В интервью Лайфу признавалась, что в детстве мечтала стать волшебником.

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Марина Калегина
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