Анна Кузнецова переназначена на пост детского омбудсмена

Президент Владимир Путин переназначил Анну Кузнецову уполномоченным по правам ребёнка в РФ. Соответствующий указ опубликован в пятницу на сайте Кремля.

Кузнецова заняла должность детского омбудсмена с 9 сентября 2016 года, сменив на этом посту Павла Астахова. В 2008–2010 годах была учредительницей общественной организации "Благовест", в 2011 году основала и возглавила фонд "Покров", оказывающий помощь многодетным и малоимущим семьям. Весной 2015 года возглавила созданную при Общественной палате РФ Ассоциацию организаций по защите семьи.