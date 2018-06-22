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Опубликовано 22 июня 2018, 11:26

В Steam началась летняя распродажа игр

Фото: &copy; STEAM

Фото: © STEAM

Новая акция продлится до 5 июля. Сейчас в магазине доступно огромное количество видеоигр со скидками.

Компания Valve официально объявила о старте новой летней распродажи игр в Steam. В связи с этим, уже по традиции, сервис цифровой дистрибуции начал работать с перебоями.

На этот раз разработчики решили оформить распродажу в космической теме и сопроводить её мини-игрой "Стимопланетяне", в которой надо сражаться с Унылоидами, захватывая сектора на карте и получая за это карточки и бесплатные игры.

Распродажа продлится до 5 июля. Действуют скидки от 25 до 66 процентов.

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Сергей Сурепин
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