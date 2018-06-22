В Steam началась летняя распродажа игр

Новая акция продлится до 5 июля. Сейчас в магазине доступно огромное количество видеоигр со скидками.

Компания Valve официально объявила о старте новой летней распродажи игр в Steam. В связи с этим, уже по традиции, сервис цифровой дистрибуции начал работать с перебоями.

На этот раз разработчики решили оформить распродажу в космической теме и сопроводить её мини-игрой "Стимопланетяне", в которой надо сражаться с Унылоидами, захватывая сектора на карте и получая за это карточки и бесплатные игры.