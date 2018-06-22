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Опубликовано 22 июня 2018, 11:06

Microsoft и Nintendo смеются над Sony

Фото: &copy; кадр из видео YouTube/канал&nbsp;NintendoRU

Фото: © кадр из видео YouTube/канал NintendoRU

Две крупные компании решили объединить свои усилия и противостоять Sony на фоне скандала с режимом совместной игры.

Сейчас в игровом сообществе наблюдаются споры по поводу того, что Sony запрещает владельцам PlayStation 4 играть с владельцами других консолей. На этой волне компании Microsoft и Nintendo решили объединить усилия.

Таким образом, Nintendo выпустила новое рекламное видео, посвящённое обновлению Minecraft. Теперь геймеры получили возможность совместно играть сразу на большом количестве платформ: Nintendo Switch, Xbox One, Windows 10, Android и iOS.

При этом владельцы PlayStation 4 остались за бортом. Ранее бывший сотрудник Sony обвинил компанию в жадности.

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Сергей Сурепин
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