"Железная Берта". За что расстреляли заслуженного сотрудника общепита?

Оглавление Образование и взятки Обсчёт и котлеты из хлеба Жертва политических интриг? Порно в ресторане "У вас будут неприятности" Расстрелять

Берта Король (она же — Белла Бородкина), вошла в криминальную историю как одна из трёх женщин, приговорённых к смертной казни на закате СССР. Только одна из них, Антонина Макарова, была палачом у фашистов и расстреляла порядка 1500 человек в годы Великой Отечественной войны. А вторая, Тамара Иванютина, травила детей и педагогов ядом, который подсыпала в еду.

Бородкина же не убила ни одного человека, не изменяла родине. Так почему же её отправили на расстрел?

Настоящее имя девушки Берта Король. Она родилась на Украине в городе Белая Церковь в зажиточной семье в 1923 году. Бросив школу в старших классах, уехала в Одессу. Там одно время жила с румынским дезертиром, а после окончания Великой Отечественной войны подрабатывала официанткой.

В 1951 году она объявилась уже в Геленджике под новым именем — Белла Король. Кроме того, по паспорту ей было на пять лет меньше, чем в реальности. Девушка стала работать буфетчицей в одном из местных заведений. Там же, в Геленджике, она познакомилась, а вскоре и вышла замуж за капитана третьего ранга. Так Белла Король стала Беллой Бородкиной.

Как рассказывал помощник прокурора Краснодарского края Антон Лопатин, супруг был на много лет старше Беллы. Кроме того, она воровала водку из кафе, где работала, и вечерами буквально накачивала ею мужа. В 1954 году он умер, не выдержав такого образа жизни. А Белла стала владелицей большого дома недалеко от моря и обладательницей денег, которые накопил её супруг.

Образование и взятки

Фото: © Википедия

Бородкина всерьёз взялась за своё образование. Дело в том, что оставаться буфетчицей она не собиралась. Сначала женщина получила среднее образование, а после и высшее.

Постепенно поднималась она и по карьерной лестнице. Так, от простой буфетчицы она выросла до руководителя ресторана. В среднем новое повышение Белла получала раз в пару лет.

Конечно, все повышения она получала неспроста. Первый секретарь Краснодарского крайкома КПСС Сергей Медунов (которого также называли "хозяин Кубани") считался одним из её высокопоставленных покровителей в конце 60-х — начале 70-х годов. Благодаря ему в 1974 году она стала начальником треста ресторанов и столовых курортного города. В практическом плане это означает, что она контролировала работу всех заведений общественного питания в Геленджике.

Фото: © РИА Новости, Википедия

Решение принимал лично первый секретарь городского комитета КПСС Николай Погодин. Почему именно Белла — стало понятно восемь лет спустя. Историк, писатель и журналист Владимир Рунов, хорошо знакомый с делом Бородкиной, говорил, что она облагала данью своих подчинённых, но и не менее активно делилась. Так, только самому Погодину за последние три года работы она передала денег и продуктов на 15 000 рублей (примерная стоимость трёх автомобилей "Жигули").

При этом Белла умела показать "товар лицом". Меньше чем за год её пребывания на должности партийные руководители поняли: если приём будет организовывать Бородкина — всё будет окей. Правда, данное правило распространялось только на высоких партийных деятелей, от которых напрямую зависела карьера и свобода женщины.

Как позже стало известно, всех туристов Бородкина условно делила на две группы. Первую она называла "крысы" — это те, кто приезжал отдыхать дикарями, жил в частном секторе — снимал комнату. Они питались в самых дешёвых столовых и часто писали в книгу жалоб. Ревизий Белле удавалось избегать только благодаря высокопоставленным друзьям.

Вторая подгруппа — "короли", высокопоставленные гости. Вот для них-то отказа не было ни в чём. Находилась и красная, и черная икра, и коллекционные вина измерялись не литрами, а реками. Железная Белла даже могла "подсуетиться" и найти для них проституток. Для кого искала и как находила — история умалчивает.

Обсчёт и котлеты из хлеба

Фото: © РИА Новости/Александр Макаров

Простым туристам приходилось несладко. Продвигаясь по служебной лестнице, Белла приобретала все большие аппетиты. Она не скупилась на варианты обмана туристов, которые приезжали в Геленджик дикарями.

Дело в том, что в советское время на черноморском побережье за один сезон отдыхало порядка 11 млн человек. А вот общепитов для всех желающих не хватало: около ресторанов выстраивались огромные очереди. Находчивые советские граждане нашли более простой метод: за куда более маленькую взятку попадать к обеду в столовой. За "мзду" туристам говорили, во сколько прийти, чтобы гарантированно получить порцию. От желающих не было отбоя.

Однако большинство буквально после первого укуса разочаровывались, а некоторые и выкидывали еду. Дело в том, что котлеты, сделанные практически полностью из хлеба, приходились по вкусу далеко не всем. В горячих блюдах мясо попадалось далеко не всегда. Зато, например, крупы в супе было хоть отбавляй.

Сотрудники общепита продавали "оставшееся" мясо в ближайшие шашлычные. Желающие были всегда, так как качество товара не вызывало сомнений, а ценник был куда ниже рыночного.

Фото: © Public Domain

Также разводили сметану водой, подкрашивали чай и кофе жжёным сахаром. Но это всё мелочи по сравнению с алкогольными махинациями.

В ресторанах, конечно, обманывали тоже. Самое популярное направление — алкоголь. Разбавить водку водой или просто недолить — легко. Более сложный вариант — разбавить дорогой армянский коньяк дешёвой ржаной водкой, которую настаивали на яблочных листьях.

Ну и если в столовой всё приходилось считать верно, то в ресторанах работники "ошибались" постоянно. Порой "ошибочка" была на десятки рублей. В частности, когда на Черноморье отдыхали вахтовики, которые имели возможность не считать каждую копейку.

Бородкина, которая получила прозвище Железная Белла, также обложила своих данью. Она точно знала, сколько получит с каждого сотрудника и за что. Если кто-то отдавал меньше — лишался хлебной должности.

Жертва политических интриг?

Фото: © Public Domain

Владимир Рунов в документальных фильмах высказывал также версию, что Бородкина стала жертвой одной из политических интриг.

Дело в том, что ее покровитель, Сергей Медунов, однажды принимал на Кубани самого генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева. Когда последний пожаловался на артроз, Медунов посоветовал один из курортов Краснодарского края. Помогло ли лечение или просто острая фаза болезни прошла, но политику стало лучше. С тех пор он довольно благосклонно относился к Медунову, постоянно посещал города края.

Все банкеты, а также завтраки, обеды и ужины для генсека организовывала как раз Бородкина. Вопросом, откуда все эти яства, почему-то никто не задавался.

Тем временем тогда председатель КГБ Юрий Андропов был явно не в восторге от такого сближения. Он был уверен, что Медунов может стать преемником Брежнева. Допускать этого никто не собирался, и прокуратура СССР стала буквально копать в Краснодарском крае в поисках компромата. И нашла.

Порно в ресторане

Фото: © РИА Новости/Анатолий Гаранин

Весной 1982 года в Краснодарский отдел прокуратуры поступила жалоба от местного жителя, который сообщил, что в одном из ресторанов крутят фильмы для взрослых. Когда правоохранители явились в указанное место, был как раз один из таких показов. Схваченные бармен и директор заведения хором заявили — проводили такие показы (не бесплатно, конечно) с разрешения Бородкиной.

Следом оперативники нагрянули в квартиру к Железной Белле. А там — деньги в трёхлитровых банках, спрятанные в щели в полу и под ковёр купюры, множество хрусталя и шуб. По самым скромным подсчётам, только в её квартире нашли около 500 000 рублей. Всего же она украла порядка 1,5 млн.

"У вас будут неприятности"

Беллу арестовали. Узнав, что ей придётся ехать с милиционерами, та только усмехнулась — "сейчас накрашусь, в порядок себя приведу. А вам лучше быть повежливее — всё равно потом придётся извиняться".

Через неделю в СИЗО Бородкина поняла, что спасать её никто не придёт. И стала писать всё, что знала сама: как прокурор края отмечал у неё день рождения дочери, как все чиновники просили её устроить банкет, как городские власти от неё лично бешеные деньги получали… Всего она сдала 24 высокопоставленных чиновников.

Фото: © РИА Новости/Борис Кауфман

Однако через пару дней прикинулась неадекватной, симулировала, что у неё шизофрения. Подлог выявила первая же экспертиза.

Тем временем в 1982 году генсеком ЦК КПСС стал Юрий Андропов. Белла, по всей видимости, поняла, что уже не выберется из тюрьмы, и продолжила сдавать чиновников, одного за одним.

Николай Погодин, тот самый, благодаря кому Белла заняла одно из самых хлебных "ресторанных" мест в стране, через пару недель после её ареста пропал в неизвестном направлении. После одного из совещаний он приехал домой, поужинал, сказал, что надо отъехать на пять минут. И бесследно исчез. Его не нашли ни живым ни мертвым. Есть версия, что он бежал за границу.

Медунова вскоре сняли со всех должностей и исключили из партии. Всего же за время следствия уволили около 5000 членов КПСС, а за решётку попало порядка 1500 человек.

Расстрелять

Фото: © wikipedia

Суд признал её виновной в получении взяток на 561 834 рубля. Её уголовное дело составило 20 томов.

Бородкину оправдали по статьям "Хищение государственного имущества в особо крупном размере" и "Обман потребителей", так как количество доказательств сочли недостаточным. Её приговорили к высшей мере наказания — расстрелу.