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Опубликовано 22 июня 2018, 13:59

Актёрский состав продолжения "Оно" пополнился ещё двумя звёздами

Кадр фильма&nbsp;"Оно"/ &copy; Кинопоиск

Кадр фильма "Оно"/ © Кинопоиск

Съёмки продолжения главного хита прошлого года начались два дня назад. Сам фильм выйдет через год.

Актёрский состав продолжения "Оно" пополнился. К нему присоединились Ксавье Долан и Уилл Бейнбринк.

Взрослых членов "Клуба неудачников" в сиквеле сыграют Джеймс Макэвой, Билл Хейдер, Джессика Честейн, Джеймс Рэнсон, Джей Райан, Айзая Мустафа и Энди Бин. Билл Скарсгард вернётся в образе танцующего клоуна Пеннивайза.

Режиссёр "Оно-2" — Андрес Мускетти, постановщик первого фильма. Сценарий адаптации написал Гари Доберман.

Долан сыграет Адриана Меллона, а Бейнбринку досталась роль мужа Беверли, Тома Рогана. Продолжение выйдет 6 сентября 2019 года.

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Сергей Сурепин
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