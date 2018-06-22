Актёрский состав продолжения "Оно" пополнился ещё двумя звёздами
Кадр фильма "Оно"/ © Кинопоиск
Съёмки продолжения главного хита прошлого года начались два дня назад. Сам фильм выйдет через год.
Актёрский состав продолжения "Оно" пополнился. К нему присоединились Ксавье Долан и Уилл Бейнбринк.
Взрослых членов "Клуба неудачников" в сиквеле сыграют Джеймс Макэвой, Билл Хейдер, Джессика Честейн, Джеймс Рэнсон, Джей Райан, Айзая Мустафа и Энди Бин. Билл Скарсгард вернётся в образе танцующего клоуна Пеннивайза.
Режиссёр "Оно-2" — Андрес Мускетти, постановщик первого фильма. Сценарий адаптации написал Гари Доберман.
Долан сыграет Адриана Меллона, а Бейнбринку досталась роль мужа Беверли, Тома Рогана. Продолжение выйдет 6 сентября 2019 года.