Актёрский состав продолжения "Оно" пополнился ещё двумя звёздами

Съёмки продолжения главного хита прошлого года начались два дня назад. Сам фильм выйдет через год.

Актёрский состав продолжения "Оно" пополнился. К нему присоединились Ксавье Долан и Уилл Бейнбринк.

Взрослых членов "Клуба неудачников" в сиквеле сыграют Джеймс Макэвой, Билл Хейдер, Джессика Честейн, Джеймс Рэнсон, Джей Райан, Айзая Мустафа и Энди Бин. Билл Скарсгард вернётся в образе танцующего клоуна Пеннивайза.

Режиссёр "Оно-2" — Андрес Мускетти, постановщик первого фильма. Сценарий адаптации написал Гари Доберман.