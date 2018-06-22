Сборная Египта приняла участие в молитве в мечети "Сердце Чечни" в Грозном

Сегодня вечером египетская сборная приглашена на ужин к главе Чечни Рамзану Кадырову.

Египетская сборная по футболу, базирующаяся во время ЧМ-2018 в Грозном, приняла участие в коллективной пятничной молитве в мечети "Сердце Чечни" — главном мусульманском храме республики. Однако, как сообщает РИА "Новости", Мохаммед Салах среди пришедших замечен не был.

Отмечается, что сегодня вечером сборная Египта приглашена на ужин к главе Чечни Рамзану Кадырову.

Напомним, 19 июня египтяне проиграли сборной России со счётом 3:1, после чего сборная Египта вернулась из Санкт-Петербурга на базу в Грозный. Последний матч в рамках ЧМ-2018 египетская команда проведёт 25 июня в Волгограде против сборной Саудовской Аравии.