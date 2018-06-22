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Регион
Опубликовано 22 июня 2018, 12:33

Сборная Египта приняла участие в молитве в мечети "Сердце Чечни" в Грозном

Фото: &copy;РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Фото: ©РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Сегодня вечером египетская сборная приглашена на ужин к главе Чечни Рамзану Кадырову.

Египетская сборная по футболу, базирующаяся во время ЧМ-2018 в Грозном, приняла участие в коллективной пятничной молитве в мечети "Сердце Чечни" — главном мусульманском храме республики. Однако, как сообщает РИА "Новости", Мохаммед Салах среди пришедших замечен не был.

Отмечается, что сегодня вечером сборная Египта приглашена на ужин к главе Чечни Рамзану Кадырову.

Напомним, 19 июня египтяне проиграли сборной России со счётом 3:1, после чего сборная Египта вернулась из Санкт-Петербурга на базу в Грозный. Последний матч в рамках ЧМ-2018 египетская команда проведёт 25 июня в Волгограде против сборной Саудовской Аравии.

Как писал Лайф, ранее стало известно, что Египет намерен подать жалобу на судейство в матче с Россией на ЧМ-2018.

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Майя Селезнёва
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