Авторы "Звёздных войн" опровергли слухи о заморозке спин-оффов

Согласно новой информации, студия Lucasfilm всё ещё планирует выпустить несколько сольных проектов.

Информация о полном прекращении работы над сольными фильмами о героях вселенной "Звёздных войн" оказалась преждевременной. Студия Lucasfilm продолжает работать над спин-оффами, в планах находится несколько проектов.

Напомним, 20 июня появились слухи, что Lucasfilm приостановила работу над спин-оффами. Вместо этого, как сообщалось, студия собиралась полностью посвятить себя девятому эпизоду и следующей трилогии, разработку которой начал Райан Джонсон.