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Опубликовано 22 июня 2018, 14:29

Авторы "Звёздных войн" опровергли слухи о заморозке спин-оффов

Фото: &copy;&nbsp;Lucasfilm

Фото: © Lucasfilm

Согласно новой информации, студия Lucasfilm всё ещё планирует выпустить несколько сольных проектов.

Информация о полном прекращении работы над сольными фильмами о героях вселенной "Звёздных войн" оказалась преждевременной. Студия Lucasfilm продолжает работать над спин-оффами, в планах находится несколько проектов.

Напомним, 20 июня появились слухи, что Lucasfilm приостановила работу над спин-оффами. Вместо этого, как сообщалось, студия собиралась полностью посвятить себя девятому эпизоду и следующей трилогии, разработку которой начал Райан Джонсон.

Причиной якобы стал прокатный провал нового фильма про Хана Соло. Ранее сообщалось, что всего в работе находится девять фильмов по "Звёздным войнам".

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Сергей Сурепин
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