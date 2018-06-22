Microsoft не интересна виртуальная реальность
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Американская корпорация отказалась от планов вводить поддержку виртуальной реальности на Xbox.
Директор Microsoft по маркетингу Майк Николс заявил, что компания не работает над поддержкой виртуальной и "смешанной" реальности для своих консолей. В Microsoft считают ПК оптимальной платформой для VR и других подобных технологий, поэтому не видят смысла расширять их поддержку.
Также Николс заявил, что если вложения в "железо" для VR или дополненной реальность на смартфонах, скорее всего, принесут свои плоды, то на Xbox в этом нет смысла. При этом в 2016 году глава Xbox Фил Спенсер описывал Xbox One X как устройство, которое "приведёт индустрию в будущее, где разрешение 4K и VR высокого качества будут стандартом".
Таким образом, пока среди консолей виртуальная реальность есть только у Sony с её PlayStation 4.