Уехавший из СССР в США журналист: Благодаря ЧМ я вернулся в Россию спустя 30 лет

Оглавление "Горжусь своей коллекцией мячей со всех чемпионатов мира" "Выиграть чемпионат мира в России должна сборная Бразилии" "Лучше бы Шевченко стал президентом Федерации футбола Украины"

Спортивный журналист и фотограф Яков Стрельчин живёт в США уже несколько десятилетий, работает на чемпионате мира от немецкого телеканала ZDF. Для него это поездка в Россию особенная. Сам он родился в украинском городе Могилёв-Подольский, затем жил и учился в Москве. В 1988 году он вместе со своей супругой эмигрировал в США. Теперь живёт в Чикаго, открыл своё фотоагентство, параллельно публикует статьи о спорте в российские и местные газеты, ведёт эфиры на радио и пишет книгу. Благодаря чемпионату мира по футболу в Россию он вернулся впервые за 30 лет.

— В первую очередь хочется спросить, как вам в России спустя столько лет? — Москва стала совсем другим городом. Она просто красавица, здесь спору нет. Великолепен и стадион "Лужники"! Если бы меня спросили, какая арена лучше: "Маракана" в Рио-де-Жанейро или "Лужники" в Москве, то я без сомнений ответил бы, что последний. Думаю, что все, кто был там, согласятся со мной. Понравился стадион и в Ростове. Не особо меня впечатлила арена "Спартака". Вне всякого сомнения, сам стадион хороший, но мы же приехали на праздник футбола, а приходится идти по какому-то пустырю. Пока дойдёшь до арены, теряется настроение. Даже в том же Ростове рядом красивый парк и набережная. А после матча можно посидеть в маленьких кафешках у стадиона. Это одно удовольствие! Впереди у меня ещё поездка в Санкт-Петербург, посмотрю арену и там.

— А как вам русские люди? Такие же, как и 30 лет назад? — В России всегда были приятные люди. Очень добрые в общении.

— В Америке вам нравится жить? Не пожалели, что эмигрировали? — Я очень полюбил Чикаго. Жизнь в Америке комфортная. Но, прожив столько лет там, я могу сказать, что лучшим периодом жизни было время при Брежневе, которое называлось застоем. Да-да! Когда я уезжал в США, я даже и подумать не мог, что такая махина, как Советский Союз, может развалиться. Это было сильнейшее государство. Распад СССР — большая трагедия. — Не страшно было переезжать в другую страну, не зная языка, не имея знакомых? — Страшно, конечно, но у нас, скажем так, не было выбора. Я уже привык к Америке и её менталитету. — Как в США относятся к русским? — Там ко всем относятся нормально. О политике говорят меньше, нежели в России. У вас активно обсуждают политическую картину дня, а большинству американцев плевать на это. Они думают только о себе и своей работе. Между собой обсуждают бизнес и развлекательные шоу на телевидении, которые постоянно появляются в огромном количестве. — Они правда так популярны? — Вы не представляете насколько! Меня, кстати, удивляет, что на российском телевидении обсуждают чью-то жизнь в рамках ток-шоу. Недавно смотрел про жену Джигарханяна... Не понимаю, правда любят обсуждать чью-то частную жизнь? — Очень!

"Горжусь своей коллекцией мячей со всех чемпионатов мира"

— Почему на чемпионате мира вы работаете от немецкого телевидения? — Я учился в Плехановском университете и жил в студенческом общежитии, где были собраны молодые люди из нескольких институтов. Там я и познакомился с нынешним главным редактором спортивных передач германского телевидения ZDF. Она, кстати, болгарка. Окончила факультет журналистики Московского университета. В совершенстве владеет шестью языками. Сначала она работала на болгарском ТВ, потом её забрали на испанское телевидение в Барселону. А вот последние лет 20 работает в Германии. Иногда им нужна русская программа, как сейчас — в период чемпионата мира. Так как она меня хорошо знает, то попросила помочь. — На немецком телевидении, в частности, на ARD часто снимают фильмы о якобы допинге в российском спорте. Как на ZDF относятся к нашим спортсменам? — Она работает в чисто спортивном направлении. Про допинг и прочие вещи снимают материалы журналисты, работающие преимущественно в политике. Это уже совсем другое. Она же болельщик России. Училась в Москве, и у неё хорошее отношение к этой стране.

— Это ваш первый чемпионат мира? — Я большой любитель футбола. Ездил на последние четыре чемпионата мира. Это особенный турнир. Поэтому я не мог не поехать в Россию на чемпионат мира, хотя жена была против. Благодаря мировому первенству не нужно было получать визу и появилась возможность вернуться сюда спустя столько лет. У меня, кстати, есть коллекция всех мячей чемпионата мира, начиная с самого первого мундиаля. Горжусь ей!

Фото из личного архива

"Выиграть чемпионат мира в России должна сборная Бразилии"

— Кто, по вашему мнению, является фаворитом нынешнего чемпионата мира? — Пока назвать фаворитов очень сложно. Побеждает, как правило, та команда, которая поначалу играет слабо. Это уже доказано и не раз. Конечно, если судить по составу футболистов, то выиграть должна Бразилия. Команда молодая, в ней играют очень талантливые ребята. 100 процентов не выиграет Германия, у них нет вообще никакой игры. У Испании тоже сильный состав, но то, что произошла замена тренера буквально за день до турнира, не может быть хорошим признаком. Хотите расскажу вам еврейскую шутку про сборную Аргентины? Федерация футбола Израиля заплатила большие деньги, чтобы аргентинцы сыграли с их сборной, но в последний момент они отказались. Вот поэтому у аргентинцев и не получается ничего на этом мировом первенстве. (Смеётся).

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

— Что вы думаете по поводу сборной России? — Навряд ли российская сборная может стать чемпионом мира. Молодцы, что вышли в 1/8 финала. Если они дойдут до 1/4, то это уже будет большим успехом. — Россиянам лучше попасть на Португалию или Испанию? Как думаете? — Гадать не хотелось бы. Мне кажется, что лучше было бы им сыграть на своём знакомом поле в "Лужниках". Но они способны обыграть и испанцев, и португальцев. Если россияне Салаха смогли остановить, то и с Роналду, в случае попадания на Португалию, могут справиться. — А вы всех игроков знаете в российской сборной? Следите за результатами? — Конечно, я слежу за сборной России. Головин очень сильный парень. Раскрылся ещё до чемпионата мира в ЦСКА. Все понимают, что это один из лидеров команды. Очень удачно начал играть Денис Черышев. Знаете, человек бывает везучим или невезучим. Он хороший игрок, но его постоянно мучают травмы. Всегда трудно восстанавливаться после них и оставаться в форме. Но к чемпионату мира он подошёл просто в фантастической форме!

— Конечно, нас очень радуют успехи сборной, но если смотреть объективно, то соперники ведь были не самые сильные... — Пожалуй, сборная Саудовской Аравии самая слабая на этом чемпионате. Египет тоже не суперкоманда. Тем не менее показан хороший результат. Посмотрим, как пройдёт матч с Уругваем. Тут важно учитывать тот факт, что опытные команды, да ещё и с таким тренером, как Табарес, пока ещё не раскрыли свои карты и не выкладываются по полной. Ведь они рассчитывают на семь матчей.

"Лучше бы Шевченко стал президентом Федерации футбола Украины"

— За какой футбольный клуб вы болеете? — За "Динамо Киев"! Конечно, чемпионат России по футболу намного интереснее, чем украинский. Там всего две команды — донецкий "Шахтёр" и киевское "Динамо", между которыми разыгрываются трофеи. "Донецк" сейчас сильнее, безусловно, но я уже много лет предан киевскому клубу. — Как восприняли новость о назначении Андрея Шевченко на пост главного тренера сборной Украины? — Честно, мне кажется, что он не слишком сильный специалист. Может, потому что ещё молодой. Лучше бы предложили ему пост президента Федерации футбола. Это такая выдающаяся личность, что многие бы потянулись за ним. Нынешний же президент не тому уделяет внимание. — Не могу не спросить у вас про футболиста Александра Зинченко. Это главное будущее украинского футбола? — Он очень талантливый. Но ему лучше играть не в "Манчестер Сити", а в другой команде, где у него будет игровая практика. Для молодого футболиста это очень важно.

Фото из личного архива

— В США футбол популярен? Ведь там столько видов спорта! — Да, конечно. Они очень любят именно свой футбол. К сожалению, матчи европейских команд в США практически не смотрят. — Как в Америке встретили Ибрагимовича? — Конечно, это большая звезда и настоящий праздник, что он приехал. Многие любят и Швайнштайгера, который играет в моём городе за "Чикаго Файр".

— А хоккей вы любите? Рады за Овечкина, который выиграл Кубок Стэнли спустя 12 лет. — Александр в Америке настоящая суперзвезда! Но так как я из Чикаго, то болею за "Блэкхокс". В этом году они не смогли выйти в плей-офф... А что касается Овечкина, то до этого у него была всего одна проблема — он играл на себя, а не на команду. В этом году всё поменялось. Он стал взрослее. Плюс дал возможность забивать Кузнецову. Это сыграло большую роль. Хотя в начале года никто не думал, что "Вашингтон" станет чемпионом. Они распродали много игроков, да и с позицией вратаря была проблема.

Фото: © Twitter/Washington Capitals