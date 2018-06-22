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Регион
Опубликовано 22 июня 2018, 15:56

Финал "Игры престолов" снимали дольше последних двух сезонов

Фото:&nbsp;&copy; AP Photo

Фото: © AP Photo

Об этом рассказал актёр Николай Костер-Вальдау, который уже завершил съёмки в популярном сериале.

По словам Николая Костера-Вальдау, несмотря на то, что финальный сезон "Игры престолов" станет самым коротким из всех, времени на него ушло в разы больше. В сериале он сыграл роль Джейме Ланнистера.

Мы работали куда больше, чем раньше. Эти шесть эпизодов мы снимали в два раза дольше, чем оба предыдущих сезона вместе взятых. На это мы не жалели ни сил, ни времени. Пошли ва-банк.

Николай Костер-Вальдау

Также актёр рассказал, что постепенно работа подходит к концу. При этом добавил, что даже когда всё будет готово, с сериалом "не будет покончено". По словам актёра, шоураннеры Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс "не могли закончить его лучше", а с коллегами на съёмочной площадке всегда складывались доброжелательные отношения.

Напомним, финальный сезон "Игры престолов" выйдет в 2019 году.

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Сергей Сурепин
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