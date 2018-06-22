Финал "Игры престолов" снимали дольше последних двух сезонов

По словам Николая Костера-Вальдау, несмотря на то, что финальный сезон "Игры престолов" станет самым коротким из всех, времени на него ушло в разы больше. В сериале он сыграл роль Джейме Ланнистера.

Мы работали куда больше, чем раньше. Эти шесть эпизодов мы снимали в два раза дольше, чем оба предыдущих сезона вместе взятых. На это мы не жалели ни сил, ни времени. Пошли ва-банк.

Также актёр рассказал, что постепенно работа подходит к концу. При этом добавил, что даже когда всё будет готово, с сериалом "не будет покончено". По словам актёра, шоураннеры Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс "не могли закончить его лучше", а с коллегами на съёмочной площадке всегда складывались доброжелательные отношения.