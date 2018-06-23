Скандинавская Санта-Барбара. Канадец узнал о родстве со сборной Исландии
Фото © Twitter/Len Isleifson MLA
После чемпионата мира мужчина планирует поехать в скандинавскую страну и встретиться с футболистами.
Член законодательного собрания канадской провинции Манитоба Лен Айлифсон нашёл у себя родственные связи с 22 из 23 игроков сборной Исландии, сообщает CTV News.
Мужчина начал своё расследование, воодушевившись выходом исландской сборной на ЧМ-2018.
Айлифсон рассказал, что его отец и генеалогическая благотворительная организация Icelandic Roots ("Исландские корни") обнаружили родственные связи мужчины с тренером национальной сборной Исландии и 22 игроками.