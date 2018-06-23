Скандинавская Санта-Барбара. Канадец узнал о родстве со сборной Исландии

После чемпионата мира мужчина планирует поехать в скандинавскую страну и встретиться с футболистами.

Член законодательного собрания канадской провинции Манитоба Лен Айлифсон нашёл у себя родственные связи с 22 из 23 игроков сборной Исландии, сообщает CTV News.

Мужчина начал своё расследование, воодушевившись выходом исландской сборной на ЧМ-2018.