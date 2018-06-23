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Регион
Опубликовано 23 июня 2018, 04:55

Скандинавская Санта-Барбара. Канадец узнал о родстве со сборной Исландии

Фото &copy; Twitter/Len Isleifson MLA

Фото © Twitter/Len Isleifson MLA

После чемпионата мира мужчина планирует поехать в скандинавскую страну и встретиться с футболистами.

Член законодательного собрания канадской провинции Манитоба Лен Айлифсон нашёл у себя родственные связи с 22 из 23 игроков сборной Исландии, сообщает CTV News.

Мужчина начал своё расследование, воодушевившись выходом исландской сборной на ЧМ-2018.

Айлифсон рассказал, что его отец и генеалогическая благотворительная организация Icelandic Roots ("Исландские корни") обнаружили родственные связи мужчины с тренером национальной сборной Исландии и 22 игроками.

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Эмила Сидорова
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