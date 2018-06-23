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Регион
Опубликовано 23 июня 2018, 07:03

Роспотребнадзор сообщил о вспышке смертельной лихорадки в Кении

Фото &copy; Twitter/Umuseke.rw

Фото © Twitter/Umuseke.rw

Отмечается, что в тех регионах, где лихорадкой заболели люди, также регистрируется инфекция у овец и верблюдов.

Специалисты Роспотребнадзора предупредили о вспышке лихорадки долины Рифт в Кении, из-за которой погибли уже 13 человек. Об этом говорится на сайте ведомства.

— На 19 июня в шести графствах Кении насчитывалось более 100 заболевших (точная цифра не сообщается), а число зарегистрированных смертельных случаев достигло 13, — сообщает Роспотребнадзор.

Согласно экспертам, массовое заболевание связано с употреблением в пищу инфицированных мяса и молока и с прямым контактом с животными — переносчиками лихорадки.

Большинство случаев инфицирования людей происходит в результате контакта с кровью или органами больных животных.

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Константин Агапов
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