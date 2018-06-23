Роспотребнадзор сообщил о вспышке смертельной лихорадки в Кении

Отмечается, что в тех регионах, где лихорадкой заболели люди, также регистрируется инфекция у овец и верблюдов.

Специалисты Роспотребнадзора предупредили о вспышке лихорадки долины Рифт в Кении, из-за которой погибли уже 13 человек. Об этом говорится на сайте ведомства.

— На 19 июня в шести графствах Кении насчитывалось более 100 заболевших (точная цифра не сообщается), а число зарегистрированных смертельных случаев достигло 13, — сообщает Роспотребнадзор.

Согласно экспертам, массовое заболевание связано с употреблением в пищу инфицированных мяса и молока и с прямым контактом с животными — переносчиками лихорадки.