На акции в поддержку нового премьера Эфиопии прогремел взрыв, есть погибшие

На месте происшествия работают бригады скорой, полиция начала расследование инцидента.

На акции в поддержку нового премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда произошёл взрыв, в результате которого несколько человек погибли, другие пострадали, сообщает Reuters.

— Эфиопский премьер-министр Абий Ахмед заявил, что несколько человек погибли, другие получили ранения при взрыве в субботу, — говорится в сообщении.

Взрыв произошёл на площади Мескель в Аддис-Абебе, где новый премьер выступал с речью перед тысячами сторонников. По словам одного из участников митинга, в толпе разорвалась граната. На месте происшествия работают бригады скорой.