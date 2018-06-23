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Регион
Опубликовано 23 июня 2018, 11:15

На акции в поддержку нового премьера Эфиопии прогремел взрыв, есть погибшие

Фото: &copy; Pixabay / MALAIKAVIATGES2

Фото: © Pixabay / MALAIKAVIATGES2

На месте происшествия работают бригады скорой, полиция начала расследование инцидента.

На акции в поддержку нового премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда произошёл взрыв, в результате которого несколько человек погибли, другие пострадали, сообщает Reuters.

— Эфиопский премьер-министр Абий Ахмед заявил, что несколько человек погибли, другие получили ранения при взрыве в субботу, — говорится в сообщении.

Взрыв произошёл на площади Мескель в Аддис-Абебе, где новый премьер выступал с речью перед тысячами сторонников. По словам одного из участников митинга, в толпе разорвалась граната. На месте происшествия работают бригады скорой.

Абий Ахмед занял пост премьера в начале апреля, после чего осуществил несколько политических и экономических реформ.

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Анна Стрельцова
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