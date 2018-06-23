Сталин, упавший с коня, и "власовский флаг". Мифы и легенды Парада Победы

Оглавление Парад Упал с лошади "Власовский флаг" и личный штандарт Гитлера Куда исчезло Знамя Победы? Собака на сталинском кителе

22 июня 1945 года вышел приказ с подписью Сталина, который устанавливал датой проведения Парада Победы 24-е число. Однако в действительности подготовка к нему началась намного раньше, ещё в середине мая, буквально через несколько дней после окончания боевых действий в Европе. После консультаций Генеральным штабом было предложено провести парад в середине июля, чтобы иметь больше времени на организацию. Однако Сталин настоял на сокращении сроков подготовки до одного месяца. 24 мая в действующие войска ушла директива начальника Генштаба Антонова о подготовке парада.

На командование фронтов была возложена обязанность сформировать по одному сводному полку от каждого фронта для участия в параде. Участников подбирали по особым критериям. Во-первых, они должны были иметь навыки строевой подготовки. Во-вторых, быть достаточно молодыми — в сводные полки старались отбирать людей помоложе. В-третьих, они должны были хорошо смотреться на параде, поэтому отбирали рослых бойцов. Также желательно было, чтобы отобранные бойцы имели боевые заслуги и соответствующие награды.

Фото: © РИА Новости

В сводных полках преобладала пехота. Но в каждый полк в обязательном порядке отбиралось по роте артиллеристов, танкистов, лётчиков, а также сводная рота из всех остальных (связисты, инженеры и т. д.). При каждом полку имелся небольшой резерв — порядка десятка запасных на случай экстренной замены.

На комплектование сводных полков отводилось две недели. Войска нескольких действующих фронтов (Закавказского, Дальневосточного, Забайкальского), а также четырёх фронтов ПВО (Закавказского, Центрального, Юго-Западного и Западного) не принимали участия в параде.

Пока шло комплектование полков, в Москве экстренно шили парадное обмундирование для них. Отдельно готовились лётчики, поскольку планировалось, что авиация также примет участие в параде.

10 июня сводные полки прибыли в Москву, где началась подготовка к параду. Каждый день по семь-восемь часов они практиковались в строевой подготовке. Помимо простых солдат тренировались и Жуков с Рокоссовским. Один должен был принимать парад, другой — командовать им. Маршалы должны были вспомнить кавалерийские навыки, тренировались они без солдат. Красная площадь размечалась на специальные зоны, где будут находиться полки, и маршалы готовились в одиночестве. Полномасштабные тренировки с привлечением всех участников проводились только несколько последних дней.

Организация Парада Победы в Москве была возложена на командующего войсками Московского военного округа генерал-полковника Павла Артемьева. Он был выходцем из НКВД и считался ставленником Берии, что после смерти Сталина поставило крест на его карьере. Значительную роль в подготовке сыграли также генерал-полковник Штеменко (начальник Главного оперативного управления Генштаба) и генерал армии Антонов (начальник Генштаба).

Все желающие не имели возможности посетить мероприятие, для этого надо было получать специальные именные пропуска, которые выдавались в НКВД.

Парад

Фото: © РИА Новости

В 10 утра 24 июня начался Парад Победы. Буквально за несколько минут до его начала пошёл дождь. Сначала небольшой, а потом очень сильный. Из-за плохой погоды пришлось отменить авиационную часть с пролётом самолётов над Красной площадью.

Когда начался бой кремлёвских курантов, на площадь на белом коне выехал маршал Жуков. После этого начался объезд полков. Затем Жуков поднялся на трибуну Мавзолея, где находились члены политбюро, и произнёс торжественную речь, обращённую к участникам парада. Следом грянул гимн Советского Союза и был дан артиллерийский салют.

После этого маршал Рокоссовский на коне караковой масти открыл парад. Коней для обоих маршалов предоставил другой маршал — Семён Будённый, страстно увлекавшийся коневодством и имевший свою конюшню.

Первыми по Красной площади прошли барабанщики-суворовцы, следом за ними начали проходить сводные полки фронтов. Помимо сводных полков фронтов в параде принял участие сводный полк ВМФ (куда собрали моряков со всех флотов), а также Кремлёвский полк.















Каждый полк имел строгий порядок. Впереди шли командующий фронтом и высшее военное руководство. За ними следовал знаменосец с ассистентами, который нёс знамя. Далее в несколько шеренг следовали офицеры и солдаты.

После прохода сводных полков под барабанный бой на Красную площадь вышли солдаты, нёсшие знамёна поверженного вермахта. Все штандарты и флаги сбрасывали на специальный помост у подножия Мавзолея.

За ними проследовали кавалеристы, зенитчики, части столичного гарнизона, курсанты военных и суворовских училищ, после чего на площади появилась новейшая военная техника. Последними вышли музыканты сводного оркестра. На этом двухчасовой парад завершился.

Вечером в Москве был устроен грандиозный салют. К этому моменту погода наладилась, дождь закончился. 25 июня вечером в Кремле состоялся торжественный приём, который продлился до утра.

В Параде Победы приняли участие около 40 тысяч военных (из них чуть менее половины прибыли с фронта, остальные были набраны из военнослужащих Московского гарнизона и военных училищ) и более 1800 единиц техники. Около ста фотографов и операторов фиксировали происходящее на плёнку. Причём снимали парад на цветную плёнку, которая тогда была достаточно раритетной в СССР.

Упал с лошади

Фото: © РИА Новости / Яков Халип

Парад Победы стал важной вехой в советской истории. И, как это часто бывает, породил немало мифов и легенд. Одна из них касается участия в параде Иосифа Сталина. Точнее, его неучастия. У многих до сих пор вызывает недоумение, почему Сталин не участвовал в параде. Ведь он был верховным главнокомандующим армией.

Современники и — особенно — потомки предлагали множество самых разнообразных версий. Самой популярной из них стала байка, запущенная с лёгкой руки Жукова. В своих мемуарах военачальник со ссылкой на слова Василия Сталина, сына вождя СССР, вспоминал, что Сталин готовился к параду и даже тренировался на лошади, которую ему предоставил Будённый. Однако на тренировках не удержался в седле и упал с лошади. После этого он благоразумно решил не рисковать здоровьем и передоверить ответственную миссию Жукову и Рокоссовскому.

Однако более логичной версией представляется другая. Жуков и Рокоссовский командовали фронтами, которые внесли решающий вклад в захват Берлина. Оба маршала брали Берлин, эту символическую цитадель Гитлера, поэтому было вполне логичным доверить им руководить парадом.

Не стоит забывать, что на другом знаменитом советском параде, который состоялся в осаждённой Москве 7 ноября 1941 года, Сталин также остался в стороне. Он произнёс речь, однако командовал парадом Артемьев (тогда еще генерал-лейтенант), а принимал его маршал Будённый. Что тоже имело немалое символическое значение, поскольку он считался одним из самых прославленных красных военачальников. В советской пропаганде 30-х имя Будённого упоминалось лишь чуть реже, чем имя Сталина, и примерно наравне с Ворошиловым. Он был важной символической фигурой, поэтому именно его участие в параде призвано было вдохновить солдат, отправлявшихся на фронт прямо с Красной площади.

"Власовский флаг" и личный штандарт Гитлера

Фото: © РИА Новости

Во многих источниках можно встретить утверждения, что первым к подножию Мавзолея был брошен личный штандарт Адольфа Гитлера, а последним — "власовское знамя", бело-сине-красный флаг. Первое утверждение верно лишь отчасти, второе является позднейшей выдумкой.

Миф о личном штандарте Гитлера появился ещё в советское время и вызван обыкновенной путаницей. Дело в том, что на параде действительно присутствовало древко со свастикой и надписью "Адольф Гитлер". Только принадлежало оно не Гитлеру, а танковой дивизии СС "Лейбштандарт СС Адольф Гитлер".

Это подразделение было сформировано на базе лично охраны немецкого фюрера. С самого начала своего существования эта часть считалась одной из самых элитарных и престижных. Новобранцы полка проходили строгий отбор — как по физическим, так и по психологическим качествам. И, конечно, был строгий отбор по политическим взглядам. Часть считалась своеобразным боевым авангардом самого Гитлера и всегда была на особом счету в Третьем рейхе.

В период подготовки к параду трофейные части получили приказ проверить все полковые цейхгаузы и отправить в Москву все найденные знамёна и штандарты. Никакого дальнейшего отсеивания не проводилось, поэтому среди поверженных знамён на Параде Победы затесалось несколько штандартов давно уже не существующих частей. Времён даже не кайзеровской Германии, а ещё бисмарковской Пруссии.

Из-за сходства штандартов самого Гитлера и дивизии его имени (они отличались незначительно) и возникло утверждение о личном штандарте вождя нацистов на московском параде. В действительности личный штандарт Гитлера до сих пор так и не найден.

Что касается утверждения о брошенном рядом с нацистскими знамёнами триколоре, то это сравнительно поздняя легенда. Она возникла в левых кругах в начале 90-х годов как реакция на замену советского красного флага на российский триколор.

На фото или киноплёнке не зафиксировано присутствие бело-сине-красного триколора среди других брошенных знамён. Флага там не могло быть просто потому, что он никогда не был знаменем РОА и, соответственно, "власовским флагом". Официальным символом РОА был Андреевский флаг.

Существует популярная версия, что Власов хотел использовать в качестве знамени триколор, но ему не разрешил сделать это сам Розенберг. Однако Розенберг наоборот был любителем разного рода национальной символики. Поэтому значительно более убедительной кажется другая версия: Власов сам был противником использования триколора, поскольку опасался, что флаг будет ассоциироваться с монархией и советская пропаганда использует этот момент (до войны слово "царизм" в СССР считалось едва ли не более бранным, чем "фашизм").

Тем не менее отдельные случаи использования трёхцветного флага в РОА действительно были. Известно несколько случаев, когда триколор вывешивался на построениях или парадах отдельных частей РОА. Однако в каждом случае это была личная инициатива местных офицеров, преимущественно из числа белоэмигрантов.

Куда исчезло Знамя Победы?

Фото: © РИА Новости / Евгений Халдей

До сих пор популярно утверждение, что на Параде Победы несли то самое знамя, которое было установлено над куполом Рейхстага в начале мая. На самом деле этого знамени на параде не было, хотя изначально его планировали пронести по Красной площади.

Знаменитый флаг, установленный над куполом Рейхстага и ставший символом советской победы, водрузили лейтенант Берест, младший сержант Кантария и рядовой Егоров. Предполагалось, что знамя будет отправлено в Москву, а трое водрузивших его, а также командир батальона Неустроев будут нести знамя на параде.

Все четверо прибыли в столицу за несколько дней до начала парада. Однако в ходе подготовки выяснилось, что у боевой пехоты явно недостаточные навыки строевой подготовки, которые будет трудно исправить за несколько дней.

Кроме того, Неустроев, которому как старшему по званию доверено было нести знамя, имел ранение ноги. Поэтому ему было физически очень трудно заниматься строевым шагом по несколько часов в день. Жуков, увидевший, что группа знаменосцев явно не дотягивает до уровня сводных полков по своей подготовке и будет выбиваться из общего ряда, принял решение вообще не выносить знамя на парад. Поскольку передача знамени людям, не имевшим отношения к его водружению над Рейхстагом, была бы явной несправедливостью по отношению к отстранённым Неустроеву, Егорову, Кантарии и Бересту.

Собака на сталинском кителе

Фото: © РИА Новости / Сергей Лоскутов

Существуют утверждения, что на Параде Победы одному из офицеров было разрешено не чеканить шаг и не идти в строю, поскольку он нёс на руках знаменитую собаку-сапёра по кличке Джульбарс, получившую ранение при разминировании в последние дни войны. Будто бы лично Сталин отдал такой приказ и даже дал офицеру свой китель (по другой версии — шинель), чтобы ему было удобнее нести пса. Таким образом сам Сталин хотел отблагодарить собаку.

Эта очень красивая, но совершенно не реалистичная легенда возникла, по всей видимости, уже в постсоветское время. Поскольку ни в одном советском источнике упоминаний о ней не встречается. Ни на одном фото или видео с парада не зафиксирован факт проноса собаки в руках на кителе. Конечно, это можно объяснить несовершенством техники или невнимательностью фотографов и операторов. Но в параде принимало участие несколько десятков тысяч солдат и за ними наблюдало сопоставимое число зрителей. Многие оставили об этом дне мемуары, но нигде не описывается этот невероятный случай. Офицер, не чеканящий шаг и несущий на руках собаку на кителе, должен был стать настолько выдающимся событием на параде, что всё внимание было бы приковано к нему. Но ни один свидетель парада не видел ничего подобного.