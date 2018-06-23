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Регион
Опубликовано 23 июня 2018, 13:45

При взрыве на митинге в Эфиопии пострадало свыше 80 человек

Фото: Twitter.com/maheder gebremedhin

Фото: Twitter.com/maheder gebremedhin

Из-за брошенной на акции гранаты несколько человек погибли, однако точное количество жертв пока уточняется.

Как минимум 83 человека пострадали при взрыве, который прогремел на митинге в Аддис-Абебе в поддержку нового премьера Эфиопии Абия Ахмеда. Об этом сообщает канцелярия главы местного правительства.

Известно, что в результате взрыва есть погибшие, однако их количество не сообщается.

Во время митинга в поддержку Абия Ахмеда неизвестный бросил гранату в сторону трибуны, где стоял премьер. Сам он не пострадал.

Ахмед занял пост премьера в начале апреля, после чего осуществил несколько политических и экономических реформ.

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Янковская Ольга
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