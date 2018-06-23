При взрыве на митинге в Эфиопии пострадало свыше 80 человек
Фото: Twitter.com/maheder gebremedhin
Из-за брошенной на акции гранаты несколько человек погибли, однако точное количество жертв пока уточняется.
Как минимум 83 человека пострадали при взрыве, который прогремел на митинге в Аддис-Абебе в поддержку нового премьера Эфиопии Абия Ахмеда. Об этом сообщает канцелярия главы местного правительства.
Известно, что в результате взрыва есть погибшие, однако их количество не сообщается.
Во время митинга в поддержку Абия Ахмеда неизвестный бросил гранату в сторону трибуны, где стоял премьер. Сам он не пострадал.
Ахмед занял пост премьера в начале апреля, после чего осуществил несколько политических и экономических реформ.