При взрыве на митинге в Эфиопии пострадало свыше 80 человек

Из-за брошенной на акции гранаты несколько человек погибли, однако точное количество жертв пока уточняется.

Как минимум 83 человека пострадали при взрыве, который прогремел на митинге в Аддис-Абебе в поддержку нового премьера Эфиопии Абия Ахмеда. Об этом сообщает канцелярия главы местного правительства.

Известно, что в результате взрыва есть погибшие, однако их количество не сообщается.

Во время митинга в поддержку Абия Ахмеда неизвестный бросил гранату в сторону трибуны, где стоял премьер. Сам он не пострадал.