Витсель сыграет с первых минут в матче с Тунисом

Стали известны стартовые составы первого матча 10-го игрового дня ЧМ-2018. В группе G между собой сыграют Бельгия и Тунис. Бельгийцы в первом матче разгромили дебютантов чемпионата мира из Панамы. Тунис в напряжённом матче уступил сборной Англии — 1:2.

Состав сборной Бельгии: Куртуа, Адервейрелд, Вертонген, Бойата, Карраско, Витсель, Де Брёйне, Менье, Эден Азар, Ромелу Лукаку, Мертенс. Состав команды Туниса: Бен-Мустафа, Бронн, С. Бен-Юссеф, Мерия, Маалул, Хауи, Схири, Сасси, Ф. Бен-Юссеф, Хазри, Бадри.

Наставник бельгийцев Роберто Мартинес не стал менять победную расстановку. С первых минут на поле появятся лидеры команды Кевин Де Брёйне, Дрис Мертенс, Эден Азар и Ромелу Лукаку. Кроме того, матч в стартовом составе начнёт экс-игрок "Зенита" Аксель Витсель.