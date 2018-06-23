Витсель сыграет с первых минут в матче с Тунисом
Фото: РИА Новости/Антон Денисов
Стали известны стартовые составы первого матча 10-го игрового дня ЧМ-2018. В группе G между собой сыграют Бельгия и Тунис. Бельгийцы в первом матче разгромили дебютантов чемпионата мира из Панамы. Тунис в напряжённом матче уступил сборной Англии — 1:2.
Состав сборной Бельгии: Куртуа, Адервейрелд, Вертонген, Бойата, Карраско, Витсель, Де Брёйне, Менье, Эден Азар, Ромелу Лукаку, Мертенс.
Состав команды Туниса: Бен-Мустафа, Бронн, С. Бен-Юссеф, Мерия, Маалул, Хауи, Схири, Сасси, Ф. Бен-Юссеф, Хазри, Бадри.
Первый матч дня на #ЧМ2018 уже совсем скоро. Стартовые составы #BEL и #TUN pic.twitter.com/euGB9LvSdY— Чемпионат мира FIFA 2018 (@fifaworldcup_ru) 23 июня 2018 г.
Наставник бельгийцев Роберто Мартинес не стал менять победную расстановку. С первых минут на поле появятся лидеры команды Кевин Де Брёйне, Дрис Мертенс, Эден Азар и Ромелу Лукаку. Кроме того, матч в стартовом составе начнёт экс-игрок "Зенита" Аксель Витсель.
Матч начнётся в 15:00 по московскому времени. Также сегодня сыграют команды из группы F: Мексика встретится с Южной Кореей, а Германия — со сборной Швеции.