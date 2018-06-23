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Регион
Опубликовано 23 июня 2018, 16:28

Количество раненных при взрыве на митинге в Эфиопии возросло до 132 человек

Фото: Twitter.com/@Soomaalikabe&rlm;&nbsp;

Фото: Twitter.com/@Soomaalikabe‏ 

Количество раненных в результате взрыва, который прогремел на митинге в Аддис-Абебе в поддержку нового премьера Эфиопии Абия Ахмеда, увеличилось до 132 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Минздрав страны.

Ранее сообщалось, что при взрыве пострадало 83 человека.

Во время митинга в поддержку Абия Ахмеда неизвестный бросил гранату в сторону трибуны, где стоял премьер. Сам он не пострадал.

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Янковская Ольга
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