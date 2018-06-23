Количество раненных при взрыве на митинге в Эфиопии возросло до 132 человек
Фото: Twitter.com/@Soomaalikabe
Количество раненных в результате взрыва, который прогремел на митинге в Аддис-Абебе в поддержку нового премьера Эфиопии Абия Ахмеда, увеличилось до 132 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Минздрав страны.
Ранее сообщалось, что при взрыве пострадало 83 человека.
Во время митинга в поддержку Абия Ахмеда неизвестный бросил гранату в сторону трибуны, где стоял премьер. Сам он не пострадал.