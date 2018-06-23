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Регион
Опубликовано 23 июня 2018, 19:52

"Игра престолов" и настоящая свадьба. Кит Харингтон женился на Роуз Лесли

Актёрам было сложно спланировать знаменательное событие из-за съёмочного графика, но они справились с этой задачей.

Сегодня, 23 июня, проходит церемония бракосочетания звёзд сериала "Игра престолов" Кита Харингтона и Роуз Лесли, сообщает телеграм-канал Super. Торжество состоялось в фамильном замке невесты в Западном Гариохе, Шотландия.

Фото: © телеграм-канал Super

Фото: © телеграм-канал Super

На торжество приехали многие коллеги по сериалу, на съёмках которого молодые и познакомились, — Софи Тёрнер, Мейси Уильямс, Питер Динклэйдж.

Под венец счастливую невесту вёл её отец в национальном шотландском костюме.

Актёрам было сложно спланировать знаменательное событие из-за съёмочного графика, однако они справились с этой задачей.

Напомним, СМИ сообщили о желании актёров связать себя узами брака ещё в сентябре минувшего года.

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Анна Стрельцова
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