"Игра престолов" и настоящая свадьба. Кит Харингтон женился на Роуз Лесли
Актёрам было сложно спланировать знаменательное событие из-за съёмочного графика, но они справились с этой задачей.
Сегодня, 23 июня, проходит церемония бракосочетания звёзд сериала "Игра престолов" Кита Харингтона и Роуз Лесли, сообщает телеграм-канал Super. Торжество состоялось в фамильном замке невесты в Западном Гариохе, Шотландия.
Фото: © телеграм-канал Super
На торжество приехали многие коллеги по сериалу, на съёмках которого молодые и познакомились, — Софи Тёрнер, Мейси Уильямс, Питер Динклэйдж.
Sophie & Maisie arriving at kit and Rose wedding #SophieTurner #maisiewilliams #KitHarington #RoseLeslie #weddingday pic.twitter.com/YWxZs6COtS— Ginna (@Ginna_Dixon) 23 июня 2018 г.
Mr. Peter Dinklage in the house ♥️♥️ #kitharington #roseleslie #RoyalWedding #gameofthrones pic.twitter.com/HINsaoHNJC— The Queen Cersei (@got_bh) 23 июня 2018 г.
Под венец счастливую невесту вёл её отец в национальном шотландском костюме.
Rose Leslie today in his wedding (23 June 2018)#RoseLeslie #KitHarington pic.twitter.com/AoCxL1ZyXY— Ginna (@Ginna_Dixon) 23 июня 2018 г.
Актёрам было сложно спланировать знаменательное событие из-за съёмочного графика, однако они справились с этой задачей.
Like disney wedding,they live happily ever after #surreal #KitHarington #wedding #RoseLeslie #GameOfThrones pic.twitter.com/I4jLzY0Yjh— Riya Bhowmik (@rhealoves_) 23 июня 2018 г.
Напомним, СМИ сообщили о желании актёров связать себя узами брака ещё в сентябре минувшего года.