В Госдуме ответили на призыв украинской писательницы переименовать Россию

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников опроверг заявление украинской писательницы о том, что Россия "украла" у украинцев название Русь.

— Вообще-то, Киевская Русь. Всё [пространство России и Украины] было Киевской Русью. Киев они украли у Руси. Вот с этим бы я согласился лучше, — сказал депутат в комментарии РИА "Новости".