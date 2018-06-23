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Регион
Опубликовано 23 июня 2018, 20:24

В Госдуме ответили на призыв украинской писательницы переименовать Россию

Фото: &copy;РИА Новости/Наталья Селивёрстова

Фото: ©РИА Новости/Наталья Селивёрстова

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников опроверг заявление украинской писательницы о том, что Россия "украла" у украинцев название Русь.

— Вообще-то, Киевская Русь. Всё [пространство России и Украины] было Киевской Русью. Киев они украли у Руси. Вот с этим бы я согласился лучше, — сказал депутат в комментарии РИА "Новости".

Ранее украинская детская писательница Лариса Ницой призвала называть Россию Московией. По её мнению, название "Русь" якобы было "украдено" у украинцев.

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Екатерина Землянухина
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