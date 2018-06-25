В Эфиопии арестовали 30 подозреваемых в организации покушения на премьера
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Полиция Эфиопии объявила о задержании 30 человек, которые подозреваются в организации покушения на премьер-министра страны Абия Ахмеда.
Как заявил глава федеральной полицейской комиссии Зейну Джемал Эфиопской телерадиовещательной корпорации, количество задержанных по этому делу "достигло 30".
Покушение произошло в субботу, 23 июня, на митинге в поддержку нового премьера. После того как Ахмед завершил своё выступление, с одной из трибун в него была брошена граната. Сам Ахмед не пострадал, однако в результате взрыва погибло два человека.
Также сообщалось о том, что число пострадавших достигло 156 человек.