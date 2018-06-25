Более 80 человек погибли при столкновениях скотоводов и фермеров в Нигерии

В результате конфликта ещё шестеро получили ранения, около 50 домов были сожжены.

Не менее 86 человек погибли в результате столкновений скотоводов и фермеров в центральной части Нигерии. Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на местную полицию.

Отмечается, что тела погибших были обнаружены при осмотре деревень в районе Барикин Лади. Для предотвращения дальнейших конфликтов в регионе ввели комендантский час.