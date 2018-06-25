Более 80 человек погибли при столкновениях скотоводов и фермеров в Нигерии
Фото: © Flickr/International Institute of Tropical Agriculture
В результате конфликта ещё шестеро получили ранения, около 50 домов были сожжены.
Не менее 86 человек погибли в результате столкновений скотоводов и фермеров в центральной части Нигерии. Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на местную полицию.
Отмечается, что тела погибших были обнаружены при осмотре деревень в районе Барикин Лади. Для предотвращения дальнейших конфликтов в регионе ввели комендантский час.
Столкновения скотоводов и фермеров в Нигерии происходят регулярно из-за права пользования землёй и источниками воды.