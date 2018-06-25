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Регион
Опубликовано 25 июня 2018, 01:36

Более 80 человек погибли при столкновениях скотоводов и фермеров в Нигерии

Фото: &copy; Flickr/International Institute of Tropical Agriculture

Фото: © Flickr/International Institute of Tropical Agriculture

В результате конфликта ещё шестеро получили ранения, около 50 домов были сожжены.

Не менее 86 человек погибли в результате столкновений скотоводов и фермеров в центральной части Нигерии. Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на местную полицию.

Отмечается, что тела погибших были обнаружены при осмотре деревень в районе Барикин Лади. Для предотвращения дальнейших конфликтов в регионе ввели комендантский час.

Столкновения скотоводов и фермеров в Нигерии происходят регулярно из-за права пользования землёй и источниками воды.

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Артём Андреев
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