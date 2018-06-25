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Регион
Опубликовано 25 июня 2018, 02:25

В Минтруде назвали размер средней пенсии в 2019 году

Фото &copy; РИА Новости/Александр Кряжев

Фото © РИА Новости/Александр Кряжев

В ведомстве отметили, что главной целью предложенного правительством законопроекта является "увеличение размера пенсии как нынешних пенсионеров, так и будущих".

Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин заявил, что в следующем году пенсии россиян увеличатся в среднем на 12 тысяч рублей за год.

— В 2019 году прибавка к пенсии неработающего пенсионера должна составить в среднем одну тысячу рублей. Есть не совсем верные трактовки. Одна тысяча рублей — прибавка в среднегодовом выражении, с учётом индексаций в феврале и апреле. Пенсионеры за год получат в среднем на 12 тысяч рублей больше, — сказал Топилин в интервью газете "Известия".

По его словам, главной целью предложенного правительством законопроекта является "увеличение размера пенсии как нынешних пенсионеров, так и будущих". При этом Топилин отметил, что "поставлена задача увеличивать пенсии выше инфляции".

Ранее Лайф писал, что правительство направило в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста. Эта реформа позволит, как заявляют в правительстве, каждый год повышать пенсии примерно на тысячу рублей.

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Алексей Наумовец
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