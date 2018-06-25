Береговая охрана Ливии спасла более 450 тонувших мигрантов

У западного побережья Ливии было спасено более 450 мигрантов, передаёт агенство Синьхуа.

Как рассказал представитель ВМС Айюб Касем, в ходе первой операции около города Эль-Хомс спасли 361 мигранта (среди них 88 женщин и 44 ребёнка), а в ходе второй — ещё 97 человек (в том числе 22 женщины и 26 детей).

Сейчас спасённые люди находятся в центре временного содержания беженцев в Триполи.