Береговая охрана Ливии спасла более 450 тонувших мигрантов
Фото: © Flickr/US Army Africa
У западного побережья Ливии было спасено более 450 мигрантов, передаёт агенство Синьхуа.
Как рассказал представитель ВМС Айюб Касем, в ходе первой операции около города Эль-Хомс спасли 361 мигранта (среди них 88 женщин и 44 ребёнка), а в ходе второй — ещё 97 человек (в том числе 22 женщины и 26 детей).
Сейчас спасённые люди находятся в центре временного содержания беженцев в Триполи.
Отмечается, что в текущем году в Средиземном море уже погибло 960 мигрантов. За этот же период прошлого года утонуло 2133 человека, направлявшихся в поисках лучшей жизни в Европу.