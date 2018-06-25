Трое детей погибли от холеры в Нигерии
Фото: © Flickr/CDC Global
Сейчас другие пострадавшие получают бесплатные медикаменты и лечение от местного правительства.
Трое детей погибли и 27 госпитализированы из-за вспышки холеры в Нигерии. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на местные власти.
По данным агентства, вспышка холеры произошла в штате Гомбе на северо-востоке страны. В настоящее время заболевание находится под контролем.
Весной Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) начала массовую вакцинацию против холеры в Замбии, Уганде, Малави, Южном Судане и Нигерии.