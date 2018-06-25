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Опубликовано 25 июня 2018, 05:38

Трое детей погибли от холеры в Нигерии

Фото: &copy; Flickr/CDC Global

Фото: © Flickr/CDC Global

Сейчас другие пострадавшие получают бесплатные медикаменты и лечение от местного правительства.

Трое детей погибли и 27 госпитализированы из-за вспышки холеры в Нигерии. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на местные власти.

По данным агентства, вспышка холеры произошла в штате Гомбе на северо-востоке страны. В настоящее время заболевание находится под контролем.

Весной Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) начала массовую вакцинацию против холеры в Замбии, Уганде, Малави, Южном Судане и Нигерии.

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Артём Андреев
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