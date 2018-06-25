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Регион
Опубликовано 25 июня 2018, 09:58

В Госдуме оценили переизбрание Эрдогана президентом Турции

Реджеп Эрдоган. Фото: &copy;Flickr/unaoc

Реджеп Эрдоган. Фото: ©Flickr/unaoc

По словам депутата Леонида Слуцкого, выборы в Турции прошли свободно и демократично.

Победа Реджепа Эрдогана на выборах президента Турции обеспечит предсказуемость отношений между Москвой и Анкарой по ключевым вопросам. Среди них, как отмечает председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, урегулирование сирийского кризиса.

— Турция для России — важный стратегический партнёр. Совместными усилиями мы боремся с терроризмом в Сирии, предпринимаем шаги для обеспечения безопасности в регионе, — отмечает депутат Госдумы.

Он также оценил и само проведение президентских и парламентских выборов в стране. По словам Слуцкого, они прошли свободно и демократично.

Как уже сообщал Лайф, действующий турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган набрал абсолютное большинство голосов на выборах президента.

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Янковская Ольга
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