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Опубликовано 25 июня 2018, 11:33

Яровая призвала Грибаускайте "подключить мозг" после слов о "вторжении России"

Ирина Яровая. Фото:&copy; РИА Новости/Владимир Трефилов

Ирина Яровая. Фото:© РИА Новости/Владимир Трефилов

Ранее она уже призывала литовского президента не отравлять свой народ чёрной ложью и русофобией.

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая считает, что президенту Литвы Дале Грибаускайте после слов о "российском вторжении" нужно подключить мозг и совесть к разумному политическому мышлению. Об этом она сказала в интервью немецкому журналу Spiegel.

— Ей, как президенту, не нужно отравлять душу и сердце литовского народа чёрной ложью и русофобией, а самой неплохо было бы подключить совесть и мозг к разумному политическому мышлению и поведению, — отмечает Яровая.

По словам вице-спикера нижней палаты парламента, Грибаускайте ведёт фальшивую игру, которая никак не связана с международным правом, честной политикой и безопасностью.

Как уже сообщал Лайф, Грибаускайте выразила мнение, что её стране необходимо быть готовой к нападению со стороны Москвы. Первый зампред Комитета Госдумы по обороне Александр Шерин уверен, что слова президента Литвы являются поводом для увеличения численности войск НАТО в прибалтийской республике.

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Янковская Ольга
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