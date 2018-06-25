Яровая призвала Грибаускайте "подключить мозг" после слов о "вторжении России"
Ирина Яровая. Фото:© РИА Новости/Владимир Трефилов
Ранее она уже призывала литовского президента не отравлять свой народ чёрной ложью и русофобией.
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая считает, что президенту Литвы Дале Грибаускайте после слов о "российском вторжении" нужно подключить мозг и совесть к разумному политическому мышлению. Об этом она сказала в интервью немецкому журналу Spiegel.
— Ей, как президенту, не нужно отравлять душу и сердце литовского народа чёрной ложью и русофобией, а самой неплохо было бы подключить совесть и мозг к разумному политическому мышлению и поведению, — отмечает Яровая.
По словам вице-спикера нижней палаты парламента, Грибаускайте ведёт фальшивую игру, которая никак не связана с международным правом, честной политикой и безопасностью.
Как уже сообщал Лайф, Грибаускайте выразила мнение, что её стране необходимо быть готовой к нападению со стороны Москвы. Первый зампред Комитета Госдумы по обороне Александр Шерин уверен, что слова президента Литвы являются поводом для увеличения численности войск НАТО в прибалтийской республике.